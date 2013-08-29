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Главе «Уралкалия» грозит до 10 лет тюрьмы за злоупотребление полномочиями
Следствие считает его непосредственным организатором преступления, в ходе которого он пытался установить контроль над каналами сбыта калия
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Главе «Уралкалия» грозит до 10 лет тюрьмы за злоупотребление полномочиями Следствие считает его непосредственным организатором преступления, в ходе которого он пытался установить контроль над каналами сбыта калия
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Власти Белоруссии готовы возбудить уголовное дело против акционера «Уралкалия» Сулеймана Керимова
Несмотря на то что в Следственном комитете Белоруссии не уточняют, какие именно законы нарушил предприниматель, он может быть объявлен в международный розыск
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