Власти Белоруссии готовы возбудить уголовное дело против акционера «Уралкалия» Сулеймана Керимова

Несмотря на то что в Следственном комитете Белоруссии не уточняют, какие именно законы нарушил предприниматель, он может быть объявлен в международный розыск