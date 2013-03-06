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Новости

Рекламный ролик Гая Ричи к ЧМ-2018

Гопники, панельные многоэтажки и будущее российского футбола

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Новости

Рекламный ролик Гая Ричи к ЧМ-2018 Гопники, панельные многоэтажки и будущее российского футбола

Новости

Успех AirPods, чтение мыслей в Facebook и запретные ковры на Amazon

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Успех AirPods, чтение мыслей в Facebook и запретные ковры на Amazon Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Юрий Болотов — о семи лучших приложениях и сайтах 2014 года
Итоги года 2014
Юрий Болотов — о семи лучших приложениях и сайтах 2014 годаНовая читалка Facebook, дешёвый такси-сервис, немногословный мессенджер и новостной агрегатор — самые важные мобильные тренды уходящего года
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Юрий Болотов — о семи лучших приложениях и сайтах 2014 года
Итоги года 2014

Юрий Болотов — о семи лучших приложениях и сайтах 2014 года Новая читалка Facebook, дешёвый такси-сервис, немногословный мессенджер и новостной агрегатор — самые важные мобильные тренды уходящего года

6 главных сделок года
Итоги года 2014
6 главных сделок годаПокупка WhatsApp, «ВКонтакте» и Minecraft — The Village выбрал самые важные приобретения года
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6 главных сделок года
Итоги года 2014

6 главных сделок года Покупка WhatsApp, «ВКонтакте» и Minecraft — The Village выбрал самые важные приобретения года

Как звезды инвестируют в технологии
Hopes & Fears
Как звезды инвестируют в технологииБоно, Джастин Тимберлейк и Леди Гага — The Village разобрался, кто из знаменитостей успешный инвестор, а кто нет
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Как звезды инвестируют в технологии
Hopes & Fears

Как звезды инвестируют в технологии Боно, Джастин Тимберлейк и Леди Гага — The Village разобрался, кто из знаменитостей успешный инвестор, а кто нет

Новости

Apple хочет поглотить Beats ради запуска подписки в iTunes

Основная причина интереса корпорации к этой сделке — связи Dr. Dre и Джимми Йовина со звукозаписывающими компаниями

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Новости

Apple хочет поглотить Beats ради запуска подписки в iTunes Основная причина интереса корпорации к этой сделке — связи Dr. Dre и Джимми Йовина со звукозаписывающими компаниями

Новости

Леонард Блаватник вложился в музыкальный сервис Доктора Дре

Сервис Daisy будет запущен в конце 2013 года

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Новости

Леонард Блаватник вложился в музыкальный сервис Доктора Дре Сервис Daisy будет запущен в конце 2013 года