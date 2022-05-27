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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Центр Москвы частично перекроют с 27 по 28 мая из-за забега «Бегущие сердца»
27 мая 2022

Центр Москвы частично перекроют с 27 по 28 мая из-за забега «Бегущие сердца»

В Москве перекроют центральные улицы для марафона «Бегущие сердца»

Некоторые ограничения будут действовать с 30 мая по 2 июня

В Москве перекроют центральные улицы для марафона «Бегущие сердца»

Как в Москве прошел благотворительный марафон «Бегущие сердца»

В забеге приняли участие более 15 тысяч человек

Как в Москве прошел благотворительный марафон «Бегущие сердца»

В выходные в центре Москвы перекроют набережные и мосты

Движение ограничат для проведения благотворительного забега «Бегущие сердца»

В выходные в центре Москвы перекроют набережные и мосты

Nike открыл регистрацию на забег в рамках благотворительного марафона «Бегущие сердца»

За каждый преодоленный километр в фонд «Обнаженные сердца» перечисляется 50 рублей

Nike открыл регистрацию на забег в рамках благотворительного марафона «Бегущие сердца»

На Садовом кольце ограничат движение из-за велопарада

Ограничения будут действовать с 08:00 до 17:00 29 мая

На Садовом кольце ограничат движение из-за велопарада