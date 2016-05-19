17 ноября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться

В Москве перекроют центральные улицы для марафона «Бегущие сердца»

Некоторые ограничения будут действовать с 30 мая по 2 июня

В Москве перекроют центральные улицы для марафона «Бегущие сердца»
Некоторые ограничения будут действовать с 30 мая по 2 июня

Как в Москве прошел благотворительный марафон «Бегущие сердца»

В забеге приняли участие более 15 тысяч человек

Как в Москве прошел благотворительный марафон «Бегущие сердца»
В забеге приняли участие более 15 тысяч человек

В выходные в центре Москвы перекроют набережные и мосты

Движение ограничат для проведения благотворительного забега «Бегущие сердца»

В выходные в центре Москвы перекроют набережные и мосты
Движение ограничат для проведения благотворительного забега «Бегущие сердца»

Nike открыл регистрацию на забег в рамках благотворительного марафона «Бегущие сердца»

За каждый преодоленный километр в фонд «Обнаженные сердца» перечисляется 50 рублей

Nike открыл регистрацию на забег в рамках благотворительного марафона «Бегущие сердца»
За каждый преодоленный километр в фонд «Обнаженные сердца» перечисляется 50 рублей

На Садовом кольце ограничат движение из-за велопарада

Ограничения будут действовать с 08:00 до 17:00 29 мая

На Садовом кольце ограничат движение из-за велопарада
Ограничения будут действовать с 08:00 до 17:00 29 мая