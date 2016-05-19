В Москве перекроют центральные улицы для марафона «Бегущие сердца»
Некоторые ограничения будут действовать с 30 мая по 2 июня
В Москве перекроют центральные улицы для марафона «Бегущие сердца» Некоторые ограничения будут действовать с 30 мая по 2 июня
Как в Москве прошел благотворительный марафон «Бегущие сердца»
В забеге приняли участие более 15 тысяч человек
Как в Москве прошел благотворительный марафон «Бегущие сердца» В забеге приняли участие более 15 тысяч человек
В выходные в центре Москвы перекроют набережные и мосты
Движение ограничат для проведения благотворительного забега «Бегущие сердца»
В выходные в центре Москвы перекроют набережные и мосты Движение ограничат для проведения благотворительного забега «Бегущие сердца»
Nike открыл регистрацию на забег в рамках благотворительного марафона «Бегущие сердца»
За каждый преодоленный километр в фонд «Обнаженные сердца» перечисляется 50 рублей