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Гид The Village
Воскресный бранч в Петербурге: 5 вариантов от 300 до 7 500 рублей
Икра и устрицы в «Гранд Отеле Европа», бедро быка на гриле в BeefZavod, жареная корюшка с игристым в «Рубинштейне» и другие варианты
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Гид The Village
Воскресный бранч в Петербурге: 5 вариантов от 300 до 7 500 рублей
Икра и устрицы в «Гранд Отеле Европа», бедро быка на гриле в BeefZavod, жареная корюшка с игристым в «Рубинштейне» и другие варианты
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