Взрыв в «Перекрестке», переезд «Крестов» и лучшие места для заказа такси
The Village вспоминает самые важные петербургские новости уходящей недели
Взрыв в «Перекрестке», переезд «Крестов» и лучшие места для заказа такси The Village вспоминает самые важные петербургские новости уходящей недели
Хозяйку кафе Beirut оштрафовали на 40 тысяч рублей
Уголовное дело против Елизаветы Извозчиковой прекращено
Хозяйку кафе Beirut оштрафовали на 40 тысяч рублей Уголовное дело против Елизаветы Извозчиковой прекращено
Война референдумов, реновация хрущевок и новый газон стадиона на Крестовском
The Village вспоминает важные городские события уходящей недели
Война референдумов, реновация хрущевок и новый газон стадиона на Крестовском The Village вспоминает важные городские события уходящей недели
Хозяйке кафе Beirut предъявлено окончательное обвинение
Экспертиза МЧС не выявила нарушений в кафе, но уголовное дело следователи СК не закрыли и не переквалифицировали
Хозяйке кафе Beirut предъявлено окончательное обвинение Экспертиза МЧС не выявила нарушений в кафе, но уголовное дело следователи СК не закрыли и не переквалифицировали
Дело Beirut: Что нужно знать о войне СК с маленьким петербургским кафе Как Следственный комитет завел уголовное дело против предпринимательницы за незначительные нарушения
Против владелицы кафе «Бейрут» возбуждено уголовное дело (обновлено)
В квартире Елизаветы Извозчиковой прошел обыск
Против владелицы кафе «Бейрут» возбуждено уголовное дело (обновлено) В квартире Елизаветы Извозчиковой прошел обыск
Кафе Beirut на Стремянной улице возобновило работу
Заведение было вынуждено закрыться после неожиданных обысков в прошлую пятницу
Кафе Beirut на Стремянной улице возобновило работу Заведение было вынуждено закрыться после неожиданных обысков в прошлую пятницу
Правоохранительные органы пришли с обысками в кафе Beirut на Стремянной улице
Сотрудники Следственного комитета, МЧС, Роспотребнадзора и полиции изъяли технику и документы, в результате кафе было вынуждено временно закрыться
Правоохранительные органы пришли с обысками в кафе Beirut на Стремянной улице Сотрудники Следственного комитета, МЧС, Роспотребнадзора и полиции изъяли технику и документы, в результате кафе было вынуждено временно закрыться
На Стремянной открылось кафе Beirut с восточной кухней
Основа кухни — блюда на гриле и восточные закуски