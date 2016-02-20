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Новости

Взрыв в «Перекрестке», переезд «Крестов» и лучшие места для заказа такси

The Village вспоминает самые важные петербургские новости уходящей недели

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Новости

Взрыв в «Перекрестке», переезд «Крестов» и лучшие места для заказа такси The Village вспоминает самые важные петербургские новости уходящей недели

Новости

Хозяйку кафе Beirut оштрафовали на 40 тысяч рублей

Уголовное дело против Елизаветы Извозчиковой прекращено

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Новости

Хозяйку кафе Beirut оштрафовали на 40 тысяч рублей Уголовное дело против Елизаветы Извозчиковой прекращено

Новости

Война референдумов, реновация хрущевок и новый газон стадиона на Крестовском

The Village вспоминает важные городские события уходящей недели

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Новости

Война референдумов, реновация хрущевок и новый газон стадиона на Крестовском The Village вспоминает важные городские события уходящей недели

Новости

Хозяйке кафе Beirut предъявлено окончательное обвинение

Экспертиза МЧС не выявила нарушений в кафе, но уголовное дело следователи СК не закрыли и не переквалифицировали

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Новости

Хозяйке кафе Beirut предъявлено окончательное обвинение Экспертиза МЧС не выявила нарушений в кафе, но уголовное дело следователи СК не закрыли и не переквалифицировали

Дело Beirut: Что нужно знать о войне СК с маленьким петербургским кафе
Ситуация
Дело Beirut: Что нужно знать о войне СК с маленьким петербургским кафеКак Следственный комитет завел уголовное дело против предпринимательницы за незначительные нарушения
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Дело Beirut: Что нужно знать о войне СК с маленьким петербургским кафе
Ситуация

Дело Beirut: Что нужно знать о войне СК с маленьким петербургским кафе Как Следственный комитет завел уголовное дело против предпринимательницы за незначительные нарушения

Город

Против владелицы кафе «Бейрут» возбуждено уголовное дело (обновлено)

В квартире Елизаветы Извозчиковой прошел обыск

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Город

Против владелицы кафе «Бейрут» возбуждено уголовное дело (обновлено) В квартире Елизаветы Извозчиковой прошел обыск

Индустрия

Кафе Beirut на Стремянной улице возобновило работу

Заведение было вынуждено закрыться после неожиданных обысков в прошлую пятницу

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Индустрия

Кафе Beirut на Стремянной улице возобновило работу Заведение было вынуждено закрыться после неожиданных обысков в прошлую пятницу

Город

Правоохранительные органы пришли с обысками в кафе Beirut на Стремянной улице

Сотрудники Следственного комитета, МЧС, Роспотребнадзора и полиции изъяли технику и документы, в результате кафе было вынуждено временно закрыться

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Город

Правоохранительные органы пришли с обысками в кафе Beirut на Стремянной улице Сотрудники Следственного комитета, МЧС, Роспотребнадзора и полиции изъяли технику и документы, в результате кафе было вынуждено временно закрыться

Новое место

На Стремянной открылось кафе Beirut с восточной кухней

Основа кухни — блюда на гриле и восточные закуски

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Новое место

На Стремянной открылось кафе Beirut с восточной кухней Основа кухни — блюда на гриле и восточные закуски