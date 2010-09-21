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Новости
Лучшие российские вина
Министерства вместе с Роскачеством выпустили винный гид России
Лучшие российские вина
Рецепты читателей
Сухой остаток: люди, которые помогают выбрать вино в супермаркете
The Village поговорил с кавистами — людьми, которые рекомендуют вино в московских супермаркетах
Рецепты читателей
Сухой остаток: люди, которые помогают выбрать вино в супермаркете
The Village поговорил с кавистами — людьми, которые рекомендуют вино в московских супермаркетах