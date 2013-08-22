Хедлайнером совместной вечеринки System 108 и Roots United станет Бен Клок
Препати пройдет во флагманском adidas Originals на Кузнецком Мосту
Хедлайнером совместной вечеринки System 108 и Roots United станет Бен Клок Препати пройдет во флагманском adidas Originals на Кузнецком Мосту
Планы на выходные: 23−25 августа Карнавал в парке Горького, ночь «Во все тяжкие» в летнем «Пионере», фестиваль джаза в саду «Эрмитаж», живопись великих русских художников и рисунки поэтов в числе приметных событий выходных.