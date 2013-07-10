Гаджет-медитация: 5 сервисов для улучшения концентрации Западные и российские бизнесмены обращают всё больше внимания на техники медитаций и развития сознания. H&F выбрал сервисы, помогающие расслабиться, натренировать осознанность и даже бросить курить.