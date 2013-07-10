Облако знаний
Гаджет-медитация: 5 сервисов для улучшения концентрацииЗападные и российские бизнесмены обращают всё больше внимания на техники медитаций и развития сознания. H&F выбрал сервисы, помогающие расслабиться, натренировать осознанность и даже бросить курить.
Облако знаний
Гаджет-медитация: 5 сервисов для улучшения концентрации Западные и российские бизнесмены обращают всё больше внимания на техники медитаций и развития сознания. H&F выбрал сервисы, помогающие расслабиться, натренировать осознанность и даже бросить курить.
Новости
Фонд Runa Capital инвестировал в британский сервис онлайн-кредитования Zopa
Он позволяет пользователям давать друг другу взаймы, зарабатывая на комиссии как с депозитов, так и с выдачи кредитов
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