Западная Норвегия за шесть дней Так получилось, что мне довелось пожить пять месяцев в маленьком норвежском городке на юге – Кристиансанд. Когда проживание подошло к концу, мои впечатления о Норвегии, к сожалению, ограничивались только вот этим небольшим городом. А так как жизнь в этом месте не бьет ключом, люди не отличаются особой открытостью, и дело было зимой, скажем прямо, впечатления эти были не из лучших.