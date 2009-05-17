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Восточный Берлин (часть 2) Фотографии восточного Берлина

Восточный Берлин (часть 2)
Фотографии восточного Берлина

Восточный Берлин (часть 1 из 3) Фотографии Восточного Берлина

Восточный Берлин (часть 1 из 3)
Фотографии Восточного Берлина

I-N-B-E-R-L-I-N Город контрастов,&nbsp;галерея под открытым небом,&nbsp;место контакта противоположных культур и стилей. Город, где просто почувствовать себя своим, &nbsp;где свободно и легко. Город, где классическая архитектура соседствует с современной, &nbsp;бизнес-центры−с лофтами, где на стенах можно увидеть работы мировых величин стрит-арта. Город, где люди возят своих собак на велосипедах, а...

I-N-B-E-R-L-I-N
Город контрастов,&nbsp;галерея под открытым небом,&nbsp;место контакта противоположных культур и стилей. Город, где просто почувствовать себя своим, &nbsp;где свободно и легко. Город, где классическая архитектура соседствует с современной, &nbsp;бизнес-центры−с лофтами, где на стенах можно увидеть работы мировых величин стрит-арта. Город, где люди возят своих собак на велосипедах, а...

TECHNOBERLIN PART TWO первую часть можно прочитать по ссылке: http://www.lookatme.ru/flows/evropa/posts/65709-technoberlin-part-1

TECHNOBERLIN PART TWO
первую часть можно прочитать по ссылке: http://www.lookatme.ru/flows/evropa/posts/65709-technoberlin-part-1

TECHNOBERLIN part one Techno — стиль электронной музыки, зародившийся в середине 1980-х годов в Детройте и его окрестностях и впоследствии подхваченный европейскими продюсерами. Он характеризуется искусственностью звука, акцентом на механических ритмах, многократным повторением структурных элементов музыкального произведения.

TECHNOBERLIN part one
Techno — стиль электронной музыки, зародившийся в середине 1980-х годов в Детройте и его окрестностях и впоследствии подхваченный европейскими продюсерами. Он характеризуется искусственностью звука, акцентом на механических ритмах, многократным повторением структурных элементов музыкального произведения.

Berghain Berghain - это клуб, названный так в связи с его расположением на границах районов Берлина Kruezberg и Friedrichshain. Известный американский музыкальный журналист Филип Шербёрн описал это место как "возможная техно-мекка на данный момент, также как E-Werk или Tresor в своё время".

Berghain
Berghain - это клуб, названный так в связи с его расположением на границах районов Берлина Kruezberg и Friedrichshain. Известный американский музыкальный журналист Филип Шербёрн описал это место как "возможная техно-мекка на данный момент, также как E-Werk или Tresor в своё время".