Восточный Берлин (часть 2) Фотографии восточного Берлина
Восточный Берлин (часть 2) Фотографии восточного Берлина
Восточный Берлин (часть 1 из 3) Фотографии Восточного Берлина
Восточный Берлин (часть 1 из 3) Фотографии Восточного Берлина
I-N-B-E-R-L-I-N Город контрастов, галерея под открытым небом, место контакта противоположных культур и стилей. Город, где просто почувствовать себя своим, где свободно и легко. Город, где классическая архитектура соседствует с современной, бизнес-центры−с лофтами, где на стенах можно увидеть работы мировых величин стрит-арта. Город, где люди возят своих собак на велосипедах, а...
I-N-B-E-R-L-I-N Город контрастов, галерея под открытым небом, место контакта противоположных культур и стилей. Город, где просто почувствовать себя своим, где свободно и легко. Город, где классическая архитектура соседствует с современной, бизнес-центры−с лофтами, где на стенах можно увидеть работы мировых величин стрит-арта. Город, где люди возят своих собак на велосипедах, а...
TECHNOBERLIN PART TWO первую часть можно прочитать по ссылке: http://www.lookatme.ru/flows/evropa/posts/65709-technoberlin-part-1
TECHNOBERLIN PART TWO первую часть можно прочитать по ссылке: http://www.lookatme.ru/flows/evropa/posts/65709-technoberlin-part-1
TECHNOBERLIN part one Techno — стиль электронной музыки, зародившийся в середине 1980-х годов в Детройте и его окрестностях и впоследствии подхваченный европейскими продюсерами. Он характеризуется искусственностью звука, акцентом на механических ритмах, многократным повторением структурных элементов музыкального произведения.
TECHNOBERLIN part one Techno — стиль электронной музыки, зародившийся в середине 1980-х годов в Детройте и его окрестностях и впоследствии подхваченный европейскими продюсерами. Он характеризуется искусственностью звука, акцентом на механических ритмах, многократным повторением структурных элементов музыкального произведения.
Berghain Berghain - это клуб, названный так в связи с его расположением на границах районов Берлина Kruezberg и Friedrichshain. Известный американский музыкальный журналист Филип Шербёрн описал это место как "возможная техно-мекка на данный момент, также как E-Werk или Tresor в своё время".