I-N-B-E-R-L-I-N Город контрастов, галерея под открытым небом, место контакта противоположных культур и стилей. Город, где просто почувствовать себя своим, где свободно и легко. Город, где классическая архитектура соседствует с современной, бизнес-центры−с лофтами, где на стенах можно увидеть работы мировых величин стрит-арта. Город, где люди возят своих собак на велосипедах, а...