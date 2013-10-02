В Москве пройдет очередной митинг против застройки парка «Березовая роща»
Об этом сообщается в официальной группе защитников парка во «ВКонтакте»
В Москве пройдет очередной митинг против застройки парка «Березовая роща» Об этом сообщается в официальной группе защитников парка во «ВКонтакте»
В Москве пройдет митинг против застройки парка «Березовая роща»
Митинг состоится в южной части парка
В Москве пройдет митинг против застройки парка «Березовая роща» Митинг состоится в южной части парка
В Хорошёвском районе проведут референдум в защиту парков
На первом в Москве муниципальном референдуме с местными жителями обсудят вопросы будущего Хорошёвского района.