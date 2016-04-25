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Заммэра Москвы рассказал о новинках и перспективах городского транспорта

Беспилотные электробусы, персонифицированная «Тройка» и каршеринг самокатов

Заммэра Москвы рассказал о новинках и перспективах городского транспорта
Беспилотные электробусы, персонифицированная «Тройка» и каршеринг самокатов

На ВДНХ к лету могут запустить беспилотные автобусы Matreshka

Автобусы Matreshka уже тестируют на трассах в технопарке «Калибр» и в «Сколково»

На ВДНХ к лету могут запустить беспилотные автобусы Matreshka
Автобусы Matreshka уже тестируют на трассах в технопарке «Калибр» и в «Сколково»

Успех Apple Watch, новый YotaPhone и Google Glass для врачей

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Успех Apple Watch, новый YotaPhone и Google Glass для врачей
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке