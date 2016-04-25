Заммэра Москвы рассказал о новинках и перспективах городского транспорта
Беспилотные электробусы, персонифицированная «Тройка» и каршеринг самокатов
Заммэра Москвы рассказал о новинках и перспективах городского транспорта Беспилотные электробусы, персонифицированная «Тройка» и каршеринг самокатов
На ВДНХ к лету могут запустить беспилотные автобусы Matreshka
Автобусы Matreshka уже тестируют на трассах в технопарке «Калибр» и в «Сколково»
На ВДНХ к лету могут запустить беспилотные автобусы Matreshka Автобусы Matreshka уже тестируют на трассах в технопарке «Калибр» и в «Сколково»
Успех Apple Watch, новый YotaPhone и Google Glass для врачей
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