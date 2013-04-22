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Новости

Биржа ставок Betfair отказалась от $1,4 млрд

Компания сочла оценку слишком скромной

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Новости

Биржа ставок Betfair отказалась от $1,4 млрд Компания сочла оценку слишком скромной