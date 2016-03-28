«Бэтмен против Супермена»: Что случилось с супергеройским кино Гриша Пророков посмотрел нового Зака Снайдера и объясняет, почему фильмы о супергероях всех утомили, но на них продолжают ходить
«Бэтмен против Супермена»:
Что случилось с супергеройским кино Гриша Пророков посмотрел нового Зака Снайдера и объясняет, почему фильмы о супергероях всех утомили, но на них продолжают ходить
Что смотреть и читать до, после и вместо нового фильма Зака Снайдера Всё, что нужно знать о героях «Бэтмена против Супермена»