«Дюна»: Авторский блокбастер Дени Вильнёва — главная премьера года С Тимоти Шаламе и Оскаром Айзеком и музыкой Ханса Циммера
Что показали на Венецианском кинофестивале: 13 самых обсуждаемых фильмов Соррентино, Альмодовар и новый фильм с Камбербэтчем
Нерабочая неделя в Москве: куда сходить 25 событий — от дегустации веганского вина до выставки нарядов для походов в ад
«Дюну», «Матрицу 4» и другие премьеры 2021 года Warner Bros. покажет в кинотеатрах и в стриминге одновременно
«Человек-невидимка»: Психологический триллер о скрывающейся жертве домашнего насилия Хит проката — и это заслуженно
«Иллюзион» покажет премьеры и раритетные картины в Клубе документального кино
Организаторы заявляют, что документальное кино снова в тренде
Валерия Гай Германика: «Я живу в стране халтурщиков»
Режиссер — о своем новом фильме «Мысленный волк», потенциальной миграции и диалоге с Богом
Противостояние охранника с рейвером в новом клипе группы «Милиция» «Bass Boosted» — песня с нового альбома московско-екатеринбургской группы, который выйдет в ноябре
«Джокер» и другие новые фильмы против системы Это — новый мейнстрим
«Оно-2»: Как детский ужастик превратился в фильм про Трампа и #metoo Фильм не про мифическое чудовище вне времени, а история падения клоуна, дергающего за рычаги общественных страхов
От худшего к лучшему — разбираем фильмы Тарантино В том числе и премьеру «Однажды в… Голливуде»
В «Стрелке» бесплатно покажут две премьеры Каннского кинофестиваля
Зрителям представят картины Джима Джармуша и Пона Чжун Хо
Из чего сделаны «Боль и слава» Педро Альмодовара Бандерас и Крус, гомосексуальность и бог в автобиографическом фильме испанского режиссера
В кинотеатрах «Каро» покажут премьеру нового сезона «Рассказа служанки»
Чтобы попасть на показ, нужно оформить подписку на сервис Videomore
Российскую премьеру финальных «Мстителей» отложили на четыре дня
Причину переноса пока не назвали
«Птица высокого полета»: Деньги, корпорации и баскетбол в новом фильме Содерберга для Netflix Снова снятом на айфон
«Аквамен»: Нахальный и веселый супергеройский фильм — каким он и должен быть Большая удача кинематографической вселенной DC
10 фильмов Ларса фон Триера — от хорошего к лучшему Разбираем на составляющие фильмографию датчанина
«Суспирия»: 5 отличий ремейка от оригиналаThe Village разбирает новый фильм автора «Зови меня своим именем»
«Суспирия»: 5 отличий ремейка от оригинала The Village разбирает новый фильм автора «Зови меня своим именем»
Великая красота: 10 современных итальянских режиссеровМаттео Гарроне, Паоло Соррентино, Лука Гуаданьино и другие
Великая красота: 10 современных итальянских режиссеров Маттео Гарроне, Паоло Соррентино, Лука Гуаданьино и другие
Голливудская улыбка: Из чего сделан «Под Сильвер-Лэйк»Эндрю Гарфилд, конспирология, животные, порнография и объективация — разбираем злого брата-близнеца «Ла-Ла-Ленда»
Голливудская улыбка: Из чего сделан «Под Сильвер-Лэйк» Эндрю Гарфилд, конспирология, животные, порнография и объективация — разбираем злого брата-близнеца «Ла-Ла-Ленда»
«Человек на Луне»: За и противАлиса Таёжная и Артур Завгородний — о плюсах и минусах байопика Нила Армстронга от автора «Ла-Ла Ленда»
«Человек на Луне»: За и против Алиса Таёжная и Артур Завгородний — о плюсах и минусах байопика Нила Армстронга от автора «Ла-Ла Ленда»
Хороший плохой «Веном», «Черный клановец» и «Кислота» Алиса Таёжная — о главных фильмах этой недели
«После лета», «История одного назначения», «Тайная жизнь пингвинов» и «Клуб „Школа“» Короткие обзоры главных кинопремьер этой недели
«Космическая Одиссея 2001», «Нас не догонят» и «Как женить холостяка» Рассказываем о новинках проката
26 кинопремьер этой осениРежиссерский дебют Брэдли Купера, актерский дебют Леди Гаги и балет Гаспара Ноэ — The Village собрал главные фильмы наступающего сезона
26 кинопремьер этой осени Режиссерский дебют Брэдли Купера, актерский дебют Леди Гаги и балет Гаспара Ноэ — The Village собрал главные фильмы наступающего сезона
«Зои», «Паранормальное» и «Клуб миллиардеров» Разбор кинопремьер этой недели с Алисой Таёжной. Спойлер: есть хороший инди-триллер
«8 подруг Оушена»: Плюсы и минусы продолжения трилогии Стивена Содерберга Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Рианна и другие воруют колье за 150 миллионов долларов
Минкультуры продолжит сдвигать премьеры иностранных фильмов в пользу российских картин
Под угрозой оказались пять зарубежных лент, выход которых запланирован в новогодние праздники
Крупнейшие киносети — о значимости зарубежных фильмов для отечественного проката
Минкультуры попросили не жертвовать премьерами иностранного кино ради российских фильмов
«Дэдпул 2»: Эмпатия побеждает цинизм в супергеройском кино Гриша Пророков — о второй части франшизы про супергероя, который знает, что он находится внутри фильма
Новые «Мстители» установили рекорд по сборам в России в первый день проката
Сборы составили 276 миллионов рублей