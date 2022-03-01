Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Paramount останавливает выпуск своих фильмов в России
1 марта 2022

Paramount останавливает выпуск своих фильмов в России

Еще 28 хороших фильмов 2021 года, которые вы могли пропустить
Еще 28 хороших фильмов 2021 года, которые вы могли пропустить
Еще 28 хороших фильмов 2021 года, которые вы могли пропустить

Еще 28 хороших фильмов 2021 года, которые вы могли пропустить

«Дюна»: Авторский блокбастер Дени Вильнёва — главная премьера года
«Дюна»: Авторский блокбастер Дени Вильнёва — главная премьера года С Тимоти Шаламе и Оскаром Айзеком и музыкой Ханса Циммера
«Дюна»: Авторский блокбастер Дени Вильнёва — главная премьера года

«Дюна»: Авторский блокбастер Дени Вильнёва — главная премьера года
С Тимоти Шаламе и Оскаром Айзеком и музыкой Ханса Циммера

Что показали на Венецианском кинофестивале: 13 самых обсуждаемых фильмов
Что показали на Венецианском кинофестивале: 13 самых обсуждаемых фильмов Соррентино, Альмодовар и новый фильм с Камбербэтчем
Что показали на Венецианском кинофестивале: 13 самых обсуждаемых фильмов

Что показали на Венецианском кинофестивале: 13 самых обсуждаемых фильмов
Соррентино, Альмодовар и новый фильм с Камбербэтчем

Нерабочая неделя в Москве: куда сходить
Нерабочая неделя в Москве: куда сходить 25 событий — от дегустации веганского вина до выставки нарядов для походов в ад
Нерабочая неделя в Москве: куда сходить

Нерабочая неделя в Москве: куда сходить
25 событий — от дегустации веганского вина до выставки нарядов для походов в ад

Disney снова отложила премьеру «Черной вдовы». Теперь фильм должен выйти в июле
24 марта 2021

Disney снова отложила премьеру «Черной вдовы». Теперь фильм должен выйти в июле

4 декабря 2020

«Дюну», «Матрицу 4» и другие премьеры 2021 года Warner Bros. покажет в кинотеатрах и в стриминге одновременно

Beat Films выпустит в прокат фильм про Грету Тунберг
11 ноября 2020

Beat Films выпустит в прокат фильм про Грету Тунберг

Премьеру «Черной вдовы» снова перенесли — теперь на 2021 год
24 сентября 2020

Премьеру «Черной вдовы» снова перенесли — теперь на 2021 год

«Человек-невидимка»: Психологический триллер о скрывающейся жертве домашнего насилия
«Человек-невидимка»: Психологический триллер о скрывающейся жертве домашнего насилия Хит проката — и это заслуженно
«Человек-невидимка»: Психологический триллер о скрывающейся жертве домашнего насилия

«Человек-невидимка»: Психологический триллер о скрывающейся жертве домашнего насилия
Хит проката — и это заслуженно

«Иллюзион» покажет премьеры и раритетные картины в Клубе документального кино

Организаторы заявляют, что документальное кино снова в тренде

«Иллюзион» покажет премьеры и раритетные картины в Клубе документального кино

Премьера фильма о Lil Peep пройдет в середине ноября

В годовщину смерти рэпера

Премьера фильма о Lil Peep пройдет в середине ноября

Валерия Гай Германика: «Я живу в стране халтурщиков»
Валерия Гай Германика: «Я живу в стране халтурщиков» Режиссер — о своем новом фильме «Мысленный волк», потенциальной миграции и диалоге с Богом
Валерия Гай Германика: «Я живу в стране халтурщиков»

Валерия Гай Германика: «Я живу в стране халтурщиков»
Режиссер — о своем новом фильме «Мысленный волк», потенциальной миграции и диалоге с Богом

Противостояние охранника с рейвером в новом клипе группы «Милиция»
Противостояние охранника с рейвером в новом клипе группы «Милиция» «Bass Boosted» — песня с нового альбома московско-екатеринбургской группы, который выйдет в ноябре
Противостояние охранника с рейвером в новом клипе группы «Милиция»

Противостояние охранника с рейвером в новом клипе группы «Милиция»
«Bass Boosted» — песня с нового альбома московско-екатеринбургской группы, который выйдет в ноябре

«Джокер» и другие новые фильмы против системы

«Джокер» и другие новые фильмы против системыЭто — новый мейнстрим

«Джокер» и другие новые фильмы против системы

«Джокер» и другие новые фильмы против системы
Это — новый мейнстрим

«Оно-2»: Как детский ужастик превратился в фильм про Трампа и #metoo
«Оно-2»: Как детский ужастик превратился в фильм про Трампа и #metoo Фильм не про мифическое чудовище вне времени, а история падения клоуна, дергающего за рычаги общественных страхов
«Оно-2»: Как детский ужастик превратился в фильм про Трампа и #metoo

«Оно-2»: Как детский ужастик превратился в фильм про Трампа и #metoo
Фильм не про мифическое чудовище вне времени, а история падения клоуна, дергающего за рычаги общественных страхов

От худшего к лучшему — разбираем фильмы Тарантино

От худшего к лучшему — разбираем фильмы ТарантиноВ том числе и премьеру «Однажды в… Голливуде»

От худшего к лучшему — разбираем фильмы Тарантино

От худшего к лучшему — разбираем фильмы Тарантино
В том числе и премьеру «Однажды в… Голливуде»

В «Стрелке» бесплатно покажут две премьеры Каннского кинофестиваля

Зрителям представят картины Джима Джармуша и Пона Чжун Хо

В «Стрелке» бесплатно покажут две премьеры Каннского кинофестиваля

Из чего сделаны «Боль и слава» Педро Альмодовара
Из чего сделаны «Боль и слава» Педро Альмодовара Бандерас и Крус, гомосексуальность и бог в автобиографическом фильме испанского режиссера
Из чего сделаны «Боль и слава» Педро Альмодовара

Из чего сделаны «Боль и слава» Педро Альмодовара
Бандерас и Крус, гомосексуальность и бог в автобиографическом фильме испанского режиссера

В кинотеатрах «Каро» покажут премьеру нового сезона «Рассказа служанки»

Чтобы попасть на показ, нужно оформить подписку на сервис Videomore

В кинотеатрах «Каро» покажут премьеру нового сезона «Рассказа служанки»

Российскую премьеру финальных «Мстителей» отложили на четыре дня

Причину переноса пока не назвали

Российскую премьеру финальных «Мстителей» отложили на четыре дня

«Птица высокого полета»: Деньги, корпорации и баскетбол в новом фильме Содерберга для Netflix
«Птица высокого полета»: Деньги, корпорации и баскетбол в новом фильме Содерберга для Netflix Снова снятом на айфон
«Птица высокого полета»: Деньги, корпорации и баскетбол в новом фильме Содерберга для Netflix

«Птица высокого полета»: Деньги, корпорации и баскетбол в новом фильме Содерберга для Netflix
Снова снятом на айфон

Новое «Черное зеркало»: За и против
Новое «Черное зеркало»: За и против Халтура или будущее телевидения?
Новое «Черное зеркало»: За и против

Новое «Черное зеркало»: За и против
Халтура или будущее телевидения?

«Аквамен»: Нахальный и веселый супергеройский фильм — каким он и должен быть
«Аквамен»: Нахальный и веселый супергеройский фильм — каким он и должен быть Большая удача кинематографической вселенной DC
«Аквамен»: Нахальный и веселый супергеройский фильм — каким он и должен быть

«Аквамен»: Нахальный и веселый супергеройский фильм — каким он и должен быть
Большая удача кинематографической вселенной DC

10 фильмов Ларса фон Триера — от хорошего к лучшему
10 фильмов Ларса фон Триера — от хорошего к лучшему Разбираем на составляющие фильмографию датчанина
10 фильмов Ларса фон Триера — от хорошего к лучшему

10 фильмов Ларса фон Триера — от хорошего к лучшему
Разбираем на составляющие фильмографию датчанина

«Суспирия»: 5 отличий ремейка от оригинала

«Суспирия»: 5 отличий ремейка от оригиналаThe Village разбирает новый фильм автора «Зови меня своим именем»

«Суспирия»: 5 отличий ремейка от оригинала

«Суспирия»: 5 отличий ремейка от оригинала
The Village разбирает новый фильм автора «Зови меня своим именем»

Великая красота: 10 современных итальянских режиссеров

Великая красота: 10 современных итальянских режиссеровМаттео Гарроне, Паоло Соррентино, Лука Гуаданьино и другие

Великая красота: 10 современных итальянских режиссеров

Великая красота: 10 современных итальянских режиссеров
Маттео Гарроне, Паоло Соррентино, Лука Гуаданьино и другие

Голливудская улыбка: Из чего сделан «Под Сильвер-Лэйк»

Голливудская улыбка: Из чего сделан «Под Сильвер-Лэйк»Эндрю Гарфилд, конспирология, животные, порнография и объективация — разбираем злого брата-близнеца «Ла-Ла-Ленда»

Голливудская улыбка: Из чего сделан «Под Сильвер-Лэйк»

Голливудская улыбка: Из чего сделан «Под Сильвер-Лэйк»
Эндрю Гарфилд, конспирология, животные, порнография и объективация — разбираем злого брата-близнеца «Ла-Ла-Ленда»

«Человек на Луне»: За и против

«Человек на Луне»: За и противАлиса Таёжная и Артур Завгородний — о плюсах и минусах байопика Нила Армстронга от автора «Ла-Ла Ленда»

«Человек на Луне»: За и против

«Человек на Луне»: За и против
Алиса Таёжная и Артур Завгородний — о плюсах и минусах байопика Нила Армстронга от автора «Ла-Ла Ленда»

Хороший плохой «Веном», «Черный клановец» и «Кислота»
Хороший плохой «Веном», «Черный клановец» и «Кислота» Алиса Таёжная — о главных фильмах этой недели
Хороший плохой «Веном», «Черный клановец» и «Кислота»

Хороший плохой «Веном», «Черный клановец» и «Кислота»
Алиса Таёжная — о главных фильмах этой недели

«После лета», «История одного назначения», «Тайная жизнь пингвинов» и «Клуб „Школа“»
«После лета», «История одного назначения», «Тайная жизнь пингвинов» и «Клуб „Школа“» Короткие обзоры главных кинопремьер этой недели
«После лета», «История одного назначения», «Тайная жизнь пингвинов» и «Клуб „Школа“»

«После лета», «История одного назначения», «Тайная жизнь пингвинов» и «Клуб „Школа“»
Короткие обзоры главных кинопремьер этой недели

«Космическая Одиссея 2001», «Нас не догонят» и «Как женить холостяка»
«Космическая Одиссея 2001», «Нас не догонят» и «Как женить холостяка» Рассказываем о новинках проката
«Космическая Одиссея 2001», «Нас не догонят» и «Как женить холостяка»

«Космическая Одиссея 2001», «Нас не догонят» и «Как женить холостяка»
Рассказываем о новинках проката

26 кинопремьер этой осени

26 кинопремьер этой осениРежиссерский дебют Брэдли Купера, актерский дебют Леди Гаги и балет Гаспара Ноэ — The Village собрал главные фильмы наступающего сезона

26 кинопремьер этой осени

26 кинопремьер этой осени
Режиссерский дебют Брэдли Купера, актерский дебют Леди Гаги и балет Гаспара Ноэ — The Village собрал главные фильмы наступающего сезона

«Зои», «Паранормальное» и «Клуб миллиардеров»
«Зои», «Паранормальное» и «Клуб миллиардеров» Разбор кинопремьер этой недели с Алисой Таёжной. Спойлер: есть хороший инди-триллер
«Зои», «Паранормальное» и «Клуб миллиардеров»

«Зои», «Паранормальное» и «Клуб миллиардеров»
Разбор кинопремьер этой недели с Алисой Таёжной. Спойлер: есть хороший инди-триллер

«8 подруг Оушена»: Плюсы и минусы продолжения трилогии Стивена Содерберга
«8 подруг Оушена»: Плюсы и минусы продолжения трилогии Стивена Содерберга Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Рианна и другие воруют колье за 150 миллионов долларов
«8 подруг Оушена»: Плюсы и минусы продолжения трилогии Стивена Содерберга

«8 подруг Оушена»: Плюсы и минусы продолжения трилогии Стивена Содерберга
Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Рианна и другие воруют колье за 150 миллионов долларов

Минкультуры продолжит сдвигать премьеры иностранных фильмов в пользу российских картин

Под угрозой оказались пять зарубежных лент, выход которых запланирован в новогодние праздники

Минкультуры продолжит сдвигать премьеры иностранных фильмов в пользу российских картин

Крупнейшие киносети — о значимости зарубежных фильмов для отечественного проката

Минкультуры попросили не жертвовать премьерами иностранного кино ради российских фильмов

Крупнейшие киносети — о значимости зарубежных фильмов для отечественного проката

«Дэдпул 2»: Эмпатия побеждает цинизм в супергеройском кино
«Дэдпул 2»: Эмпатия побеждает цинизм в супергеройском кино Гриша Пророков — о второй части франшизы про супергероя, который знает, что он находится внутри фильма
«Дэдпул 2»: Эмпатия побеждает цинизм в супергеройском кино

«Дэдпул 2»: Эмпатия побеждает цинизм в супергеройском кино
Гриша Пророков — о второй части франшизы про супергероя, который знает, что он находится внутри фильма

Новые «Мстители» установили рекорд по сборам в России в первый день проката

Сборы составили 276 миллионов рублей

Новые «Мстители» установили рекорд по сборам в России в первый день проката

«Безграничные возможности»: Как показывают кино людям с проблемами слуха и зрения
«Безграничные возможности»: Как показывают кино людям с проблемами слуха и зрения В Москве тифлокомментируют Хлебникова и Балагова
«Безграничные возможности»: Как показывают кино людям с проблемами слуха и зрения

«Безграничные возможности»: Как показывают кино людям с проблемами слуха и зрения
В Москве тифлокомментируют Хлебникова и Балагова

В лучах солнца: «Проект Флорида» — фильм о скрытых бездомных и детском взгляде на сложный мир
В лучах солнца: «Проект Флорида» — фильм о скрытых бездомных и детском взгляде на сложный мир Алиса Таёжная — об удачном фильме Шона Бэйкера, который наконец выходит в прокат
В лучах солнца: «Проект Флорида» — фильм о скрытых бездомных и детском взгляде на сложный мир

В лучах солнца: «Проект Флорида» — фильм о скрытых бездомных и детском взгляде на сложный мир
Алиса Таёжная — об удачном фильме Шона Бэйкера, который наконец выходит в прокат

«Здесь и сейчас»: Премьера первой серии на The Village
«Здесь и сейчас»: Премьера первой серии на The Village Новый сериал от автора «Настоящей крови» и «Клиент всегда мертв»
«Здесь и сейчас»: Премьера первой серии на The Village

«Здесь и сейчас»: Премьера первой серии на The Village
Новый сериал от автора «Настоящей крови» и «Клиент всегда мертв»

Белый мусор, серый лед: Спортивная и классовая борьба в «Тоня против всех»
Белый мусор, серый лед: Спортивная и классовая борьба в «Тоня против всех» В прокат вышел байопик скандальной американской фигуристки Тони Хардинг
Белый мусор, серый лед: Спортивная и классовая борьба в «Тоня против всех»

Белый мусор, серый лед: Спортивная и классовая борьба в «Тоня против всех»
В прокат вышел байопик скандальной американской фигуристки Тони Хардинг

Либо ничего: Почему «Смерть Сталина» напугала чиновников сильнее «Матильды»
Либо ничего: Почему «Смерть Сталина» напугала чиновников сильнее «Матильды» Армандо Ианнуччи слишком убедительно расколдовывает советскую власть
Либо ничего: Почему «Смерть Сталина» напугала чиновников сильнее «Матильды»

Либо ничего: Почему «Смерть Сталина» напугала чиновников сильнее «Матильды»
Армандо Ианнуччи слишком убедительно расколдовывает советскую власть

Обаятельные маньяки, перемотка и фейковый твиттер: Смех в творчестве Михаэля Ханеке
Обаятельные маньяки, перемотка и фейковый твиттер: Смех в творчестве Михаэля Ханеке В прокат вышел «Хэппи-энд» — черная комедия австрийского режиссера
Обаятельные маньяки, перемотка и фейковый твиттер: Смех в творчестве Михаэля Ханеке

Обаятельные маньяки, перемотка и фейковый твиттер: Смех в творчестве Михаэля Ханеке
В прокат вышел «Хэппи-энд» — черная комедия австрийского режиссера

«Фильм с глюками»: Что роднит «Мешок без дна» Хамдамова с Линчем и Миядзаки
«Фильм с глюками»: Что роднит «Мешок без дна» Хамдамова с Линчем и Миядзаки Мария Кувшинова — об удачном черно-белом эксперименте автора «Анны Карамазофф»
«Фильм с глюками»: Что роднит «Мешок без дна» Хамдамова с Линчем и Миядзаки

«Фильм с глюками»: Что роднит «Мешок без дна» Хамдамова с Линчем и Миядзаки
Мария Кувшинова — об удачном черно-белом эксперименте автора «Анны Карамазофф»

«Форма воды»: Земноводная любовь немой уборщицы и подопытной амфибии
«Форма воды»: Земноводная любовь немой уборщицы и подопытной амфибии Мария Кувшинова — о фильме Гильермо дель Торо, в котором находится место мастурбации и сказке одновременно
«Форма воды»: Земноводная любовь немой уборщицы и подопытной амфибии

«Форма воды»: Земноводная любовь немой уборщицы и подопытной амфибии
Мария Кувшинова — о фильме Гильермо дель Торо, в котором находится место мастурбации и сказке одновременно

«Ты с помощью отношений пытаешься утолить этот голод внутри»
«Ты с помощью отношений пытаешься утолить этот голод внутри» Премьера короткометражки о вампиршах в Москве на The Village
«Ты с помощью отношений пытаешься утолить этот голод внутри»

«Ты с помощью отношений пытаешься утолить этот голод внутри»
Премьера короткометражки о вампиршах в Москве на The Village

Ад — это свои: Что не так с «Субурбиконом» Джорджа Клуни
Ад — это свои: Что не так с «Субурбиконом» Джорджа Клуни Игорь Кириенков — о том, как режиссер попытался стать третьим братом Коэн
Ад — это свои: Что не так с «Субурбиконом» Джорджа Клуни

Ад — это свои: Что не так с «Субурбиконом» Джорджа Клуни
Игорь Кириенков — о том, как режиссер попытался стать третьим братом Коэн

Асгард мертв: 5 актеров, которые должны сыграть русского Тора
Асгард мертв: 5 актеров, которые должны сыграть русского Тора The Village устраивает отечественный Рагнарёк
Асгард мертв: 5 актеров, которые должны сыграть русского Тора

Асгард мертв: 5 актеров, которые должны сыграть русского Тора
The Village устраивает отечественный Рагнарёк

«Осколки» Алисы Хазановой: Фильм, который мог стать женской версией «Мементо»
«Осколки» Алисы Хазановой: Фильм, который мог стать женской версией «Мементо» Александра Хазина — о режиссерском дебюте дочери Геннадия Хазанова, снятом в Нью-Йорке
«Осколки» Алисы Хазановой: Фильм, который мог стать женской версией «Мементо»

«Осколки» Алисы Хазановой: Фильм, который мог стать женской версией «Мементо»
Александра Хазина — о режиссерском дебюте дочери Геннадия Хазанова, снятом в Нью-Йорке

Потерянный имперский рай: Как Николай II стал иконой российского кино
Потерянный имперский рай: Как Николай II стал иконой российского кино Мария Кувшинова — о том, почему «Матильда» не противоречит царебожникам
Потерянный имперский рай: Как Николай II стал иконой российского кино

Потерянный имперский рай: Как Николай II стал иконой российского кино
Мария Кувшинова — о том, почему «Матильда» не противоречит царебожникам

Режиссер лубочного роуд-муви про «Витьку Чеснока» — об отцах и детях, провокации и тюрьме
Режиссер лубочного роуд-муви про «Витьку Чеснока» — об отцах и детях, провокации и тюрьме «Сейчас общество не готово признаться себе ни в чем»
Режиссер лубочного роуд-муви про «Витьку Чеснока» — об отцах и детях, провокации и тюрьме

Режиссер лубочного роуд-муви про «Витьку Чеснока» — об отцах и детях, провокации и тюрьме
«Сейчас общество не готово признаться себе ни в чем»

Мое сердце биться перестало: Что не так с «Аритмией»?
Мое сердце биться перестало: Что не так с «Аритмией»? Мария Кувшинова — об одном из главных российских фильмов года
Мое сердце биться перестало: Что не так с «Аритмией»?

Мое сердце биться перестало: Что не так с «Аритмией»?
Мария Кувшинова — об одном из главных российских фильмов года

Наркотики, имплантаты и хакерские войны: Краткий гид по киберпанку
Наркотики, имплантаты и хакерские войны: Краткий гид по киберпанку К выходу «Бегущего по лезвию» вспоминаем историю самого пессимистичного из фантастических жанров
Наркотики, имплантаты и хакерские войны: Краткий гид по киберпанку

Наркотики, имплантаты и хакерские войны: Краткий гид по киберпанку
К выходу «Бегущего по лезвию» вспоминаем историю самого пессимистичного из фантастических жанров

Перформанс, который мы заслужили: «Квадрат» Эстлунда
Перформанс, который мы заслужили: «Квадрат» Эстлунда Александра Хазина — о лауреате «Золотой пальмовой ветви» этого года
Перформанс, который мы заслужили: «Квадрат» Эстлунда

Перформанс, который мы заслужили: «Квадрат» Эстлунда
Александра Хазина — о лауреате «Золотой пальмовой ветви» этого года

30 фильмов этой осени
30 фильмов этой осени «Бегущий по лезвию 2049» Дени Вильнёва, «Матильда», «Убийство в „Восточном экспрессе“» и еще 27 кинопремьер
30 фильмов этой осени

30 фильмов этой осени
«Бегущий по лезвию 2049» Дени Вильнёва, «Матильда», «Убийство в „Восточном экспрессе“» и еще 27 кинопремьер

«Валериан и город тысячи планет», «Люмьеры» и еще два фильма
«Валериан и город тысячи планет», «Люмьеры» и еще два фильма Разбор кинопремьер этой недели
«Валериан и город тысячи планет», «Люмьеры» и еще два фильма

«Валериан и город тысячи планет», «Люмьеры» и еще два фильма
Разбор кинопремьер этой недели

«Роковое искушение», дискуссия о гоп-арте и итальянский маркет
«Роковое искушение», дискуссия о гоп-арте и итальянский маркет Что делать в Москве в выходные
«Роковое искушение», дискуссия о гоп-арте и итальянский маркет

«Роковое искушение», дискуссия о гоп-арте и итальянский маркет
Что делать в Москве в выходные

«2pac: Легенда», «Роковое искушение», «Взрывная блондинка», «Матрица времени»
«2pac: Легенда», «Роковое искушение», «Взрывная блондинка», «Матрица времени» Разбор кинопремьер с Алисой Таёжной
«2pac: Легенда», «Роковое искушение», «Взрывная блондинка», «Матрица времени»

«2pac: Легенда», «Роковое искушение», «Взрывная блондинка», «Матрица времени»
Разбор кинопремьер с Алисой Таёжной

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ