Weekend
В России собирают деньги на проведение Bicycle Film Festival
Активисты решили привезти в Россию международный кинофестиваль про велодвижение Bicycle Film Festival и теперь собирают на него средства.
Weekend
В России собирают деньги на проведение Bicycle Film Festival Активисты решили привезти в Россию международный кинофестиваль про велодвижение Bicycle Film Festival и теперь собирают на него средства.
События
Гид по Bicycle Film Festival в «Зоне действия»Несколько десятков короткометражек на велосипедную тематику покажут в «Зоне действия» в рамках фестиваля Bicycle Film Festival.
События
Гид по Bicycle Film Festival в «Зоне действия» Несколько десятков короткометражек на велосипедную тематику покажут в «Зоне действия» в рамках фестиваля Bicycle Film Festival.
Велосипеды
В Петербурге пройдёт Bicycle Film Festival
Международный кинофестиваль пройдёт в «Зоне действия» в субботу, 13 октября, правда в укороченной версии: покажут всего четыре из шести фестивальных программ.
Велосипеды