вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Weekend

В России собирают деньги на проведение Bicycle Film Festival

Активисты решили привезти в Россию международный кинофестиваль про велодвижение Bicycle Film Festival и теперь собирают на него средства.

0
Weekend

В России собирают деньги на проведение Bicycle Film Festival Активисты решили привезти в Россию международный кинофестиваль про велодвижение Bicycle Film Festival и теперь собирают на него средства.

Гид по Bicycle Film Festival в «Зоне действия»
События
Гид по Bicycle Film Festival в «Зоне действия»Несколько десятков короткометражек на велосипедную тематику покажут в «Зоне действия» в рамках фестиваля Bicycle Film Festival.
0
Гид по Bicycle Film Festival в «Зоне действия»
События

Гид по Bicycle Film Festival в «Зоне действия» Несколько десятков короткометражек на велосипедную тематику покажут в «Зоне действия» в рамках фестиваля Bicycle Film Festival.

Велосипеды

В Петербурге пройдёт Bicycle Film Festival

Международный кинофестиваль пройдёт в «Зоне действия» в субботу, 13 октября, правда в укороченной версии: покажут всего четыре из шести фестивальных программ.

0
Велосипеды

В Петербурге пройдёт Bicycle Film Festival Международный кинофестиваль пройдёт в «Зоне действия» в субботу, 13 октября, правда в укороченной версии: покажут всего четыре из шести фестивальных программ.