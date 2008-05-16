Система коротких сообщений "Помести веселье между ног", "Мне нравится ездить быстрее, чем машины", "Раздражай скуку", "Это эксперимент и ты его участник", "Мой велосипед привозит меня в места, куда бы школа никогда не смогла" — эти и другие сообщения можно увидеть на велосипедах в Америке и, рискну предположить, даже у нас.
Легенды. Pedersen Иногда мне кажется, что я какие-то не те велосипеды считаю легендарными, но думать иначе у меня не получается. Велосипед, о котором пойдёт речь ниже, может показаться вам странным, некрасивым и вообще динозавром, которому место в музее, а не на сайте для модников, так что вы ещё можете успеть закрыть эту вкладку и не засорить себе сознание лишней информацией.
Contrail: след на асфальте Если этот концепт от студии Gelardi претворят в жизнь, то велосипед станет младшим братом самолёта.
Всегда пристёгивайте ваш велосипед, особенно дома Если вбить в поиск на Фликре слова "bicycle theft", то можно увидеть достаточно впечатляющие фотографии с примерами того, что может остаться (или не остаться) от вашего велосипеда.
Легенды. Brompton Есть такие велосипеды, названия которых уже стали нарицательными. Конечно, до уравнения "копировальная машина = ксерокс" им ещё далеко, но за их колёсами долгая история и тысячи преданных поклонников по всему миру.
Похитители велосипедов «У меня вообще нет велосипедного замка, чтобы не было соблазна», — довольно распространённая точка зрения для велосипедистов в России, которые так боятся за свои два колеса, что не допускают и мысли оставить велосипед пристёгнутым. Даже на 5 минут.
The MonkeyLectric MonkeyLectric — марка, под которой продается один очень интересный велоаксессуар. В 2007 году Dan Goldwater из Калифорнии придумал его, а в мае 2008–го запустил в серийное производство. Сейчас в его команде трудится 23 человека.
Велосипед от студии дизайна Dovetusai Дизайн студия Dovetusai из Милана, которая известна своей мебелью, предложила дизайн велосипеда.
CYCLIST PROJECT Нью-йоркский фотограф Мариса Абаза (Marisa Abaza) пишет о себе, что если не фотографирует, то поедает десерты или катается на велосипеде. Последнее объясняет появление её нового проекта, для которого она снимает велосипедистов, а после просит их написать что-нибудь о себе и велосипеде.
Продуманный швед Куда сложить покупки или поставить сумку? Или, например, куда деть шлем, когда вы припарковали велосипед и идёте по делам? Брать с собой? По просьбе компании Skeppshult шведский дизайнер Бьёрн Дальстрём (Björn Dahlström) дал ответы на все вопросы, не только придумав новую модель велосипеда, но и позаботившись о всех возможных аксессуарах, будь то корзинка, багажник или специальный...
Двухколёсный Париж О французской столице не написал только ленивый. Там и Лувр, и Эйфелева башня, и Центр Жоржа Помпиду. А ещё Елисейские поля, батоны растут на деревьях, а утро начинается с вина и круассана. Ну, как-то так. Я почти не соврала.
Железные привидения В мире уже пять лет существуют велосипеды-приведения, которые будорожат умы общественности.
New Orleans Bicycles Новый Орлеан примечателен не только попаданием в сводки новостей всего мира (привет, Катрина!), но и особой городской велокультурой, о которой мало кто знает.
Мальтийский и Железный кресты Многие из нас, кто ездит на чопперах, не раз сталкивались с непониманием окружающих. Тех самых прохожих, да иногда и наших домашних, кто видел на рамах, крыльях, звездах кресты черного цвета. Печально сознавать, что не только окружающие плохо знают историю, но и мы сами, зачастую, путаемся в определениях, называя изображение Железного Креста Мальтийским и наоборот. Специально, чтобы...
Все, что вы хотели знать о велокастомайзинге! Сегодня рынок предлагает нам огромное количество моделей и разновидностей велосипедов, предназначенных для разных случаев жизни, стилей катания, возрастных категорий итд. Всем давно известны такие виды как bmx, шоссейные, кросс-кантрийные, даунхильные и городские велосипеды.
Дождь и велосипед – две вещи несовместимые? Если промокнуть летом можно было с лёгким сердцем и без последствий для здоровья, то делать это осенью чревато как минимум насморком.
Городские байки Немного позавидуем Европе? У них есть велосипедные дорожки, для них велосипед – уже давно хорошая альтернатива городскому транспорту.
Круизные лайнеры с педалями Друзья, хочу рассказать вам про транспортные средства – велосипеды. Не совсем привычные для многих маунтинбайки или совсетские байки (хотя в них тоже есть своя прелесть). Для некоторых это фетиш, на таком велосипеде хочется просто медленно ехать и наслаждаться жизнью, встречать недоумевающие взгляды прохожих. На таких велосипедах нет сверхлегких рам, миллиардов скоростей-передач...