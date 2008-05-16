Система коротких сообщений "Помести веселье между ног", "Мне нравится ездить быстрее, чем машины", "Раздражай скуку", "Это эксперимент и ты его участник", "Мой велосипед привозит меня в места, куда бы школа никогда не смогла" — эти и другие сообщения можно увидеть на велосипедах в Америке и, рискну предположить, даже у нас.
Система коротких сообщений "Помести веселье между ног", "Мне нравится ездить быстрее, чем машины", "Раздражай скуку", "Это эксперимент и ты его участник", "Мой велосипед привозит меня в места, куда бы школа никогда не смогла" — эти и другие сообщения можно увидеть на велосипедах в Америке и, рискну предположить, даже у нас.
Легенды. Pedersen Иногда мне кажется, что я какие-то не те велосипеды считаю легендарными, но думать иначе у меня не получается. Велосипед, о котором пойдёт речь ниже, может показаться вам странным, некрасивым и вообще динозавром, которому место в музее, а не на сайте для модников, так что вы ещё можете успеть закрыть эту вкладку и не засорить себе сознание лишней информацией.
Легенды. Pedersen Иногда мне кажется, что я какие-то не те велосипеды считаю легендарными, но думать иначе у меня не получается. Велосипед, о котором пойдёт речь ниже, может показаться вам странным, некрасивым и вообще динозавром, которому место в музее, а не на сайте для модников, так что вы ещё можете успеть закрыть эту вкладку и не засорить себе сознание лишней информацией.
Contrail: след на асфальте Если этот концепт от студии Gelardi претворят в жизнь, то велосипед станет младшим братом самолёта.
Contrail: след на асфальте Если этот концепт от студии Gelardi претворят в жизнь, то велосипед станет младшим братом самолёта.
Всегда пристёгивайте ваш велосипед, особенно дома Если вбить в поиск на Фликре слова "bicycle theft", то можно увидеть достаточно впечатляющие фотографии с примерами того, что может остаться (или не остаться) от вашего велосипеда.
Всегда пристёгивайте ваш велосипед, особенно дома Если вбить в поиск на Фликре слова "bicycle theft", то можно увидеть достаточно впечатляющие фотографии с примерами того, что может остаться (или не остаться) от вашего велосипеда.
Легенды. Brompton Есть такие велосипеды, названия которых уже стали нарицательными. Конечно, до уравнения "копировальная машина = ксерокс" им ещё далеко, но за их колёсами долгая история и тысячи преданных поклонников по всему миру.
Легенды. Brompton Есть такие велосипеды, названия которых уже стали нарицательными. Конечно, до уравнения "копировальная машина = ксерокс" им ещё далеко, но за их колёсами долгая история и тысячи преданных поклонников по всему миру.
Похитители велосипедов «У меня вообще нет велосипедного замка, чтобы не было соблазна», — довольно распространённая точка зрения для велосипедистов в России, которые так боятся за свои два колеса, что не допускают и мысли оставить велосипед пристёгнутым. Даже на 5 минут.
Похитители велосипедов «У меня вообще нет велосипедного замка, чтобы не было соблазна», — довольно распространённая точка зрения для велосипедистов в России, которые так боятся за свои два колеса, что не допускают и мысли оставить велосипед пристёгнутым. Даже на 5 минут.
The MonkeyLectric MonkeyLectric — марка, под которой продается один очень интересный велоаксессуар. В 2007 году Dan Goldwater из Калифорнии придумал его, а в мае 2008–го запустил в серийное производство. Сейчас в его команде трудится 23 человека.
The MonkeyLectric MonkeyLectric — марка, под которой продается один очень интересный велоаксессуар. В 2007 году Dan Goldwater из Калифорнии придумал его, а в мае 2008–го запустил в серийное производство. Сейчас в его команде трудится 23 человека.
Велосипед от студии дизайна Dovetusai Дизайн студия Dovetusai из Милана, которая известна своей мебелью, предложила дизайн велосипеда.
Велосипед от студии дизайна Dovetusai Дизайн студия Dovetusai из Милана, которая известна своей мебелью, предложила дизайн велосипеда.
CYCLIST PROJECT Нью-йоркский фотограф Мариса Абаза (Marisa Abaza) пишет о себе, что если не фотографирует, то поедает десерты или катается на велосипеде. Последнее объясняет появление её нового проекта, для которого она снимает велосипедистов, а после просит их написать что-нибудь о себе и велосипеде.
CYCLIST PROJECT Нью-йоркский фотограф Мариса Абаза (Marisa Abaza) пишет о себе, что если не фотографирует, то поедает десерты или катается на велосипеде. Последнее объясняет появление её нового проекта, для которого она снимает велосипедистов, а после просит их написать что-нибудь о себе и велосипеде.
Продуманный швед Куда сложить покупки или поставить сумку? Или, например, куда деть шлем, когда вы припарковали велосипед и идёте по делам? Брать с собой? По просьбе компании Skeppshult шведский дизайнер Бьёрн Дальстрём (Björn Dahlström) дал ответы на все вопросы, не только придумав новую модель велосипеда, но и позаботившись о всех возможных аксессуарах, будь то корзинка, багажник или специальный...
Продуманный швед Куда сложить покупки или поставить сумку? Или, например, куда деть шлем, когда вы припарковали велосипед и идёте по делам? Брать с собой? По просьбе компании Skeppshult шведский дизайнер Бьёрн Дальстрём (Björn Dahlström) дал ответы на все вопросы, не только придумав новую модель велосипеда, но и позаботившись о всех возможных аксессуарах, будь то корзинка, багажник или специальный...
Двухколёсный Париж О французской столице не написал только ленивый. Там и Лувр, и Эйфелева башня, и Центр Жоржа Помпиду. А ещё Елисейские поля, батоны растут на деревьях, а утро начинается с вина и круассана. Ну, как-то так. Я почти не соврала.
Двухколёсный Париж О французской столице не написал только ленивый. Там и Лувр, и Эйфелева башня, и Центр Жоржа Помпиду. А ещё Елисейские поля, батоны растут на деревьях, а утро начинается с вина и круассана. Ну, как-то так. Я почти не соврала.
Железные привидения В мире уже пять лет существуют велосипеды-приведения, которые будорожат умы общественности.
Железные привидения В мире уже пять лет существуют велосипеды-приведения, которые будорожат умы общественности.
New Orleans Bicycles Новый Орлеан примечателен не только попаданием в сводки новостей всего мира (привет, Катрина!), но и особой городской велокультурой, о которой мало кто знает.
New Orleans Bicycles Новый Орлеан примечателен не только попаданием в сводки новостей всего мира (привет, Катрина!), но и особой городской велокультурой, о которой мало кто знает.
Мальтийский и Железный кресты Многие из нас, кто ездит на чопперах, не раз сталкивались с непониманием окружающих. Тех самых прохожих, да иногда и наших домашних, кто видел на рамах, крыльях, звездах кресты черного цвета. Печально сознавать, что не только окружающие плохо знают историю, но и мы сами, зачастую, путаемся в определениях, называя изображение Железного Креста Мальтийским и наоборот. Специально, чтобы...
Мальтийский и Железный кресты Многие из нас, кто ездит на чопперах, не раз сталкивались с непониманием окружающих. Тех самых прохожих, да иногда и наших домашних, кто видел на рамах, крыльях, звездах кресты черного цвета. Печально сознавать, что не только окружающие плохо знают историю, но и мы сами, зачастую, путаемся в определениях, называя изображение Железного Креста Мальтийским и наоборот. Специально, чтобы...
Все, что вы хотели знать о велокастомайзинге! Сегодня рынок предлагает нам огромное количество моделей и разновидностей велосипедов, предназначенных для разных случаев жизни, стилей катания, возрастных категорий итд. Всем давно известны такие виды как bmx, шоссейные, кросс-кантрийные, даунхильные и городские велосипеды.
Все, что вы хотели знать о велокастомайзинге! Сегодня рынок предлагает нам огромное количество моделей и разновидностей велосипедов, предназначенных для разных случаев жизни, стилей катания, возрастных категорий итд. Всем давно известны такие виды как bmx, шоссейные, кросс-кантрийные, даунхильные и городские велосипеды.
Дождь и велосипед – две вещи несовместимые? Если промокнуть летом можно было с лёгким сердцем и без последствий для здоровья, то делать это осенью чревато как минимум насморком.
Дождь и велосипед – две вещи несовместимые? Если промокнуть летом можно было с лёгким сердцем и без последствий для здоровья, то делать это осенью чревато как минимум насморком.
Городские байки Немного позавидуем Европе? У них есть велосипедные дорожки, для них велосипед – уже давно хорошая альтернатива городскому транспорту.
Городские байки Немного позавидуем Европе? У них есть велосипедные дорожки, для них велосипед – уже давно хорошая альтернатива городскому транспорту.
Круизные лайнеры с педалями Друзья, хочу рассказать вам про транспортные средства – велосипеды. Не совсем привычные для многих маунтинбайки или совсетские байки (хотя в них тоже есть своя прелесть). Для некоторых это фетиш, на таком велосипеде хочется просто медленно ехать и наслаждаться жизнью, встречать недоумевающие взгляды прохожих. На таких велосипедах нет сверхлегких рам, миллиардов скоростей-передач...