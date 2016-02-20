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Заведения White Rabbit Family на Даниловском рынке, кафе «Рогалик» и бургерная «ПитерБургер»
Заведения White Rabbit Family на Даниловском рынке, кафе «Рогалик» и бургерная «ПитерБургер» The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Заведения White Rabbit Family на Даниловском рынке, кафе «Рогалик» и бургерная «ПитерБургер»

Заведения White Rabbit Family на Даниловском рынке, кафе «Рогалик» и бургерная «ПитерБургер»
The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели

На Лесной улице открылось стрит-фуд-кафе Big Bite

В меню заведения — блюда пяти континентов: Африки, Северной Америки, Южной Америки, Евразии и Австралии

На Лесной улице открылось стрит-фуд-кафе Big Bite