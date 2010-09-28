Намеки дипломатов на неудавшееся расследование Лондона с помощью билбордов
Российская сторона переосмыслила фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
В Москве установили билборды с цитатами жены Николая II
Цитаты призваны утвердить семейные ценности в обществе
Самую большую рекламу в Москве демонтировали Столичные власти продолжают очищать город от уличной рекламы — накануне огромную конструкцию сняли с забора вокруг бывшей гостиницы «Россия».
На Васильевском спуске установили самый большой в мире билборд На Васильевском спуске установили дисплей площадью 3300 кв.м. На самом большом в мире билборде разместилась реклама Reebok