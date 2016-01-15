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Новости

LavkaLavka снова откроется на Патриарших прудах в формате магазина-кафе

Каждую неделю здесь будут проводиться встречи с фермерами

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Новости

LavkaLavka снова откроется на Патриарших прудах в формате магазина-кафе Каждую неделю здесь будут проводиться встречи с фермерами

Новое место

Открылся второй магазин биопродуктов «Город-Сад»

В магазине представлены фермерские, а также российские и импортные сертифицированные биопродукты

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Новое место

Открылся второй магазин биопродуктов «Город-Сад» В магазине представлены фермерские, а также российские и импортные сертифицированные биопродукты

Новости ресторанов

В магазине «Город-сад» на Патриарших появилась доставка

Доставка осуществляется по району Патриарших прудов и в его окрестностях

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Новости ресторанов

В магазине «Город-сад» на Патриарших появилась доставка Доставка осуществляется по району Патриарших прудов и в его окрестностях