Новости
LavkaLavka снова откроется на Патриарших прудах в формате магазина-кафе
Каждую неделю здесь будут проводиться встречи с фермерами
Новости
LavkaLavka снова откроется на Патриарших прудах в формате магазина-кафе Каждую неделю здесь будут проводиться встречи с фермерами
Новое место
Открылся второй магазин биопродуктов «Город-Сад»
В магазине представлены фермерские, а также российские и импортные сертифицированные биопродукты
Новое место
Открылся второй магазин биопродуктов «Город-Сад» В магазине представлены фермерские, а также российские и импортные сертифицированные биопродукты
Новости ресторанов
В магазине «Город-сад» на Патриарших появилась доставка
Доставка осуществляется по району Патриарших прудов и в его окрестностях
Новости ресторанов