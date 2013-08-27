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MtGox вышла из состава Bitcoin Foundation и зачистила свой Twitter
Предполагается, что в ближайшее время биржа может закрыться или сменить руководство
Новости
MtGox вышла из состава Bitcoin Foundation и зачистила свой Twitter Предполагается, что в ближайшее время биржа может закрыться или сменить руководство
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Сбои в работе биткоин-бирж объяснили проделками хакеров
При этом они не похищают криптовалюту, а только мешают осуществлению сделок по её переводу
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Сбои в работе биткоин-бирж объяснили проделками хакеров При этом они не похищают криптовалюту, а только мешают осуществлению сделок по её переводу
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Bitcoin Foundation планирует выработать единые стандарты безопасности для обмена криптовалютой
Основные вопросы использования биткойнов уже обсудили на встрече с основными финансовыми регуляторами США
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