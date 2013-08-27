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Новости

MtGox вышла из состава Bitcoin Foundation и зачистила свой Twitter

Предполагается, что в ближайшее время биржа может закрыться или сменить руководство

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Новости

MtGox вышла из состава Bitcoin Foundation и зачистила свой Twitter Предполагается, что в ближайшее время биржа может закрыться или сменить руководство

Новости

Сбои в работе биткоин-бирж объяснили проделками хакеров

При этом они не похищают криптовалюту, а только мешают осуществлению сделок по её переводу

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Новости

Сбои в работе биткоин-бирж объяснили проделками хакеров При этом они не похищают криптовалюту, а только мешают осуществлению сделок по её переводу

Новости

Bitcoin Foundation планирует выработать единые стандарты безопасности для обмена криптовалютой

Основные вопросы использования биткойнов уже обсудили на встрече с основными финансовыми регуляторами США

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Новости

Bitcoin Foundation планирует выработать единые стандарты безопасности для обмена криптовалютой Основные вопросы использования биткойнов уже обсудили на встрече с основными финансовыми регуляторами США