Как обойти санкции с помощью биткоина The Village узнал, как иранские предприниматели, живущие в условиях экономической изоляции, шьют обувь и продвигают её на международный рынок с помощью криптовалюты
Square взяла на себя ответственность за операции с биткоинами
Теперь организации, пользующиеся мобильными терминалами компании, смогут принимать к оплате и криптовалюту
Square взяла на себя ответственность за операции с биткоинами Теперь организации, пользующиеся мобильными терминалами компании, смогут принимать к оплате и криптовалюту
Американская налоговая служба признала биткоин
Криптовалюта будет приравниваться к собственности
Американская налоговая служба признала биткоин Криптовалюта будет приравниваться к собственности
Скандал дня: Владельцы биткоинов уничтожили свои айфоны в ответ на удаление Blockchain из App Store
Для этого они использовали не только собственную силу, но и различные сподручные средства: гаечный ключ, мачете и даже винтовку
Скандал дня: Владельцы биткоинов уничтожили свои айфоны в ответ на удаление Blockchain из App Store Для этого они использовали не только собственную силу, но и различные сподручные средства: гаечный ключ, мачете и даже винтовку
Правоохранительные органы помогут урегулировать оборот криптовалют в России
Наиболее рискованной из них они считают биткоин
Правоохранительные органы помогут урегулировать оборот криптовалют в России Наиболее рискованной из них они считают биткоин
Apple избавилась от биткоин-кошельков в App Store
Предполагается, что таким образом корпорация устраняет потенциальных конкурентов собственной мобильной платёжной системы
Apple избавилась от биткоин-кошельков в App Store Предполагается, что таким образом корпорация устраняет потенциальных конкурентов собственной мобильной платёжной системы
Центробанк приравнял участие в обороте биткойнов к финансированию терроризма
В связи с этим компаниям рекомендуется не обменивать криптовалюту на реальные товары или услуги, чтобы не быть заподозренными в пособничестве преступникам
Центробанк приравнял участие в обороте биткойнов к финансированию терроризма В связи с этим компаниям рекомендуется не обменивать криптовалюту на реальные товары или услуги, чтобы не быть заподозренными в пособничестве преступникам
Голландское эскорт-агентство начало принимать биткойны
Осенью 2013 года первопроходцем на этом поприще уже успел стать бордель Passion VIP из Великобритании
Голландское эскорт-агентство начало принимать биткойны Осенью 2013 года первопроходцем на этом поприще уже успел стать бордель Passion VIP из Великобритании
Чикагская газета пробует продавать статьи за биткойны и твиты
В этом ей поможет компания Bitwall, ранее уже вводившая временный платный доступ на других сайтах
Чикагская газета пробует продавать статьи за биткойны и твиты В этом ей поможет компания Bitwall, ранее уже вводившая временный платный доступ на других сайтах
Сингапур одобрил использование биткойнов
Тем временем в интернете появилась специальная карта мира, на которой отображается юридический статус криптовалюты на той или иной территории
Сингапур одобрил использование биткойнов Тем временем в интернете появилась специальная карта мира, на которой отображается юридический статус криптовалюты на той или иной территории
Уинклвосс предсказал рост стоимости биткойна до $40 000
Судившиеся с Марком Цукербергом братья уже создали фонд, который займётся поддержкой криптовалюты
Уинклвосс предсказал рост стоимости биткойна до $40 000 Судившиеся с Марком Цукербергом братья уже создали фонд, который займётся поддержкой криптовалюты
Норвегия решила взимать налоги с биткойнов
В дальнейшем страна намерена выработать единый подход к определению статуса криптовалюты с другими европейскими государствами
Норвегия решила взимать налоги с биткойнов В дальнейшем страна намерена выработать единый подход к определению статуса криптовалюты с другими европейскими государствами
В барах Killfish теперь можно расплачиваться биткойнами
Криптовалюту можно использовать при пополнении счёта в личном кабинете на сайте
В барах Killfish теперь можно расплачиваться биткойнами Криптовалюту можно использовать при пополнении счёта в личном кабинете на сайте
Китайским финансовым организациям запретили работать с биткойнами
Они не смогут проводить операции с криптовалютой, публиковать данные о её курсе, а также страховать связанные с ней финансовые продукты
Китайским финансовым организациям запретили работать с биткойнами Они не смогут проводить операции с криптовалютой, публиковать данные о её курсе, а также страховать связанные с ней финансовые продукты
Онлайн-магазин наркотиков Sheep Marketplace закрылся из-за кражи биткойнов примерно на $5 млн
Из-за наплыва посетителей с закрывающихся площадок в скором времени может прекратить свою работу и Black Market Reloaded, также специализирующийся на распространении наркотических веществ
Онлайн-магазин наркотиков Sheep Marketplace закрылся из-за кражи биткойнов примерно на $5 млн Из-за наплыва посетителей с закрывающихся площадок в скором времени может прекратить свою работу и Black Market Reloaded, также специализирующийся на распространении наркотических веществ
Количество упоминаний термина big data в презентациях для инвесторов выросло на 43%
Облачные сервисы и мобильные приложения, наоборот, стали обсуждаться реже
Количество упоминаний термина big data в презентациях для инвесторов выросло на 43% Облачные сервисы и мобильные приложения, наоборот, стали обсуждаться реже
Стоимость одного биткойна впервые преодолела отметку в $1 000
Таким образом, менее чем за месяц криптовалюта подорожала примерно в пять раз
Стоимость одного биткойна впервые преодолела отметку в $1 000 Таким образом, менее чем за месяц криптовалюта подорожала примерно в пять раз
В Гонконге начали промышленную добычу биткойнов
В ближайшем будущем город может стать мировым центром по производству криптовалюты
В Гонконге начали промышленную добычу биткойнов В ближайшем будущем город может стать мировым центром по производству криптовалюты
На Кипре появился первый университет, принимающий оплату в биткойнах
Сотрудники учреждения планируют изучить феномен использования криптовалюты на примере своих студентов
На Кипре появился первый университет, принимающий оплату в биткойнах Сотрудники учреждения планируют изучить феномен использования криптовалюты на примере своих студентов
Fidor Bank позволит россиянам хранить свои сбережения в биткойнах
В прошлом месяце он стал первым финансовым институтом, предлагающим проведение операций с биткойнами и другими криптовалютами, несмотря на свою подконтрольность государственным регуляторам