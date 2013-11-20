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Как обойти санкции с помощью биткоина
Личный опыт
Как обойти санкции с помощью биткоинаThe Village узнал, как иранские предприниматели, живущие в условиях экономической изоляции, шьют обувь и продвигают её на международный рынок с помощью криптовалюты
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Как обойти санкции с помощью биткоина
Личный опыт

Как обойти санкции с помощью биткоина The Village узнал, как иранские предприниматели, живущие в условиях экономической изоляции, шьют обувь и продвигают её на международный рынок с помощью криптовалюты

Новости

Square взяла на себя ответственность за операции с биткоинами

Теперь организации, пользующиеся мобильными терминалами компании, смогут принимать к оплате и криптовалюту

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Новости

Square взяла на себя ответственность за операции с биткоинами Теперь организации, пользующиеся мобильными терминалами компании, смогут принимать к оплате и криптовалюту

Новости

Американская налоговая служба признала биткоин

Криптовалюта будет приравниваться к собственности

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Новости

Американская налоговая служба признала биткоин Криптовалюта будет приравниваться к собственности

Новости

Скандал дня: Владельцы биткоинов уничтожили свои айфоны в ответ на удаление Blockchain из App Store

Для этого они использовали не только собственную силу, но и различные сподручные средства: гаечный ключ, мачете и даже винтовку

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Новости

Скандал дня: Владельцы биткоинов уничтожили свои айфоны в ответ на удаление Blockchain из App Store Для этого они использовали не только собственную силу, но и различные сподручные средства: гаечный ключ, мачете и даже винтовку

Новости

Правоохранительные органы помогут урегулировать оборот криптовалют в России

Наиболее рискованной из них они считают биткоин

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Новости

Правоохранительные органы помогут урегулировать оборот криптовалют в России Наиболее рискованной из них они считают биткоин

Новости

Apple избавилась от биткоин-кошельков в App Store

Предполагается, что таким образом корпорация устраняет потенциальных конкурентов собственной мобильной платёжной системы

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Новости

Apple избавилась от биткоин-кошельков в App Store Предполагается, что таким образом корпорация устраняет потенциальных конкурентов собственной мобильной платёжной системы

Новости

Центробанк приравнял участие в обороте биткойнов к финансированию терроризма

В связи с этим компаниям рекомендуется не обменивать криптовалюту на реальные товары или услуги, чтобы не быть заподозренными в пособничестве преступникам

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Новости

Центробанк приравнял участие в обороте биткойнов к финансированию терроризма В связи с этим компаниям рекомендуется не обменивать криптовалюту на реальные товары или услуги, чтобы не быть заподозренными в пособничестве преступникам

Новости

Голландское эскорт-агентство начало принимать биткойны

Осенью 2013 года первопроходцем на этом поприще уже успел стать бордель Passion VIP из Великобритании

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Голландское эскорт-агентство начало принимать биткойны Осенью 2013 года первопроходцем на этом поприще уже успел стать бордель Passion VIP из Великобритании

Новости

Чикагская газета пробует продавать статьи за биткойны и твиты

В этом ей поможет компания Bitwall, ранее уже вводившая временный платный доступ на других сайтах

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Чикагская газета пробует продавать статьи за биткойны и твиты В этом ей поможет компания Bitwall, ранее уже вводившая временный платный доступ на других сайтах

Новости

Сингапур одобрил использование биткойнов

Тем временем в интернете появилась специальная карта мира, на которой отображается юридический статус криптовалюты на той или иной территории

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Новости

Сингапур одобрил использование биткойнов Тем временем в интернете появилась специальная карта мира, на которой отображается юридический статус криптовалюты на той или иной территории

Новости

Уинклвосс предсказал рост стоимости биткойна до $40 000

Судившиеся с Марком Цукербергом братья уже создали фонд, который займётся поддержкой криптовалюты

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Новости

Уинклвосс предсказал рост стоимости биткойна до $40 000 Судившиеся с Марком Цукербергом братья уже создали фонд, который займётся поддержкой криптовалюты

Новости

Норвегия решила взимать налоги с биткойнов

В дальнейшем страна намерена выработать единый подход к определению статуса криптовалюты с другими европейскими государствами

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Норвегия решила взимать налоги с биткойнов В дальнейшем страна намерена выработать единый подход к определению статуса криптовалюты с другими европейскими государствами

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В барах Killfish теперь можно расплачиваться биткойнами

Криптовалюту можно использовать при пополнении счёта в личном кабинете на сайте

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В барах Killfish теперь можно расплачиваться биткойнами Криптовалюту можно использовать при пополнении счёта в личном кабинете на сайте

Новости

Китайским финансовым организациям запретили работать с биткойнами

Они не смогут проводить операции с криптовалютой, публиковать данные о её курсе, а также страховать связанные с ней финансовые продукты

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Новости

Китайским финансовым организациям запретили работать с биткойнами Они не смогут проводить операции с криптовалютой, публиковать данные о её курсе, а также страховать связанные с ней финансовые продукты

Новости

Онлайн-магазин наркотиков Sheep Marketplace закрылся из-за кражи биткойнов примерно на $5 млн

Из-за наплыва посетителей с закрывающихся площадок в скором времени может прекратить свою работу и Black Market Reloaded, также специализирующийся на распространении наркотических веществ

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Онлайн-магазин наркотиков Sheep Marketplace закрылся из-за кражи биткойнов примерно на $5 млн Из-за наплыва посетителей с закрывающихся площадок в скором времени может прекратить свою работу и Black Market Reloaded, также специализирующийся на распространении наркотических веществ

Новости

Количество упоминаний термина big data в презентациях для инвесторов выросло на 43%

Облачные сервисы и мобильные приложения, наоборот, стали обсуждаться реже

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Количество упоминаний термина big data в презентациях для инвесторов выросло на 43% Облачные сервисы и мобильные приложения, наоборот, стали обсуждаться реже

Новости

Стоимость одного биткойна впервые преодолела отметку в $1 000

Таким образом, менее чем за месяц криптовалюта подорожала примерно в пять раз

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Стоимость одного биткойна впервые преодолела отметку в $1 000 Таким образом, менее чем за месяц криптовалюта подорожала примерно в пять раз

Новости

В Гонконге начали промышленную добычу биткойнов

В ближайшем будущем город может стать мировым центром по производству криптовалюты

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В Гонконге начали промышленную добычу биткойнов В ближайшем будущем город может стать мировым центром по производству криптовалюты

Новости

На Кипре появился первый университет, принимающий оплату в биткойнах

Сотрудники учреждения планируют изучить феномен использования криптовалюты на примере своих студентов

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На Кипре появился первый университет, принимающий оплату в биткойнах Сотрудники учреждения планируют изучить феномен использования криптовалюты на примере своих студентов

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Fidor Bank позволит россиянам хранить свои сбережения в биткойнах

В прошлом месяце он стал первым финансовым институтом, предлагающим проведение операций с биткойнами и другими криптовалютами, несмотря на свою подконтрольность государственным регуляторам

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Fidor Bank позволит россиянам хранить свои сбережения в биткойнах В прошлом месяце он стал первым финансовым институтом, предлагающим проведение операций с биткойнами и другими криптовалютами, несмотря на свою подконтрольность государственным регуляторам

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