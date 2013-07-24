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Взять и засадить: 7 трендов сельского хозяйства будущего
Будущее
Взять и засадить: 7 трендов сельского хозяйства будущегоПеребои с продовольствием могут стать одной из главных проблем XXI века. H&F разобрался, как новые тренды в сельском хозяйстве смогут победить голод.
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Взять и засадить: 7 трендов сельского хозяйства будущего
Будущее

Взять и засадить: 7 трендов сельского хозяйства будущего Перебои с продовольствием могут стать одной из главных проблем XXI века. H&F разобрался, как новые тренды в сельском хозяйстве смогут победить голод.

Новости

Сооснователь Twitter запустил сервис фотовопросов Jelly

Ответы на них будут поступать от друзей пользователя в социальных сетях, которые он подключит при установке приложения

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Новости

Сооснователь Twitter запустил сервис фотовопросов Jelly Ответы на них будут поступать от друзей пользователя в социальных сетях, которые он подключит при установке приложения

Новости

Только один сооснователь Twitter может стать миллиардером по итогам IPO

41-летнему Эвану Уильямсу принадлежат 15% акций компании, которые могут оценить в $1,5 млрд

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Новости

Только один сооснователь Twitter может стать миллиардером по итогам IPO 41-летнему Эвану Уильямсу принадлежат 15% акций компании, которые могут оценить в $1,5 млрд

Новости

Сооснователь Twitter предложил Facebook брать с пользователей $10 за отключение рекламы

Однако это предложение в некоторой степени противоречит одному из принципов Facebook, размещённому на стартовой странице соцсети: «Это бесплатно и всегда будет бесплатно»

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Новости

Сооснователь Twitter предложил Facebook брать с пользователей $10 за отключение рекламы Однако это предложение в некоторой степени противоречит одному из принципов Facebook, размещённому на стартовой странице соцсети: «Это бесплатно и всегда будет бесплатно»