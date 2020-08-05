В Bao + Bar появилась доставка еды
Также в заведнии появились бизнес-ланчи по 450 рублей
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Есть вопрос: «Почему на верандах не подают бизнес-ланч?» Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни города, которыми задаются жители.
Есть вопрос: «Почему на верандах не подают бизнес-ланч?» Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни города, которыми задаются жители.
Месяц азиатской кухни в Москве В середине лета в ресторане «Café Swiss» пройдет месяц азиатской кухни. Гостям будет предоставлена уникальная возможность открыть для себя Азию - мир вкусов, ароматов и экзотических ингредиентов.
«Кулинарные гастроли». Пьер Веллер в «Кай» С 7 по 11 июня гастрономический ресторан «Кай» встречает шеф-повара из Франции, владельца спа-отеля «La Source des Sens» («источник ощущений») Пьера Веллера (Pierre Weller).
Шеф-повара "Мишлен". Даниэль Шамбон «Кулинарные гастроли» в ресторане «Кай». Даниэль Шамбон. Дубль два.22 – 26 марта 2010 г.