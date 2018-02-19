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Сколько бизнесменов считают, что в России невозможно честно вести дела Их меньше половины
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Бизнесмены, изменившие представление о России в мире, по версии Forbes
Первые места заняли Юрий Мильнер, Сергей Галицкий и Павел Дуров
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Бизнесмены, изменившие представление о России в мире, по версии Forbes Первые места заняли Юрий Мильнер, Сергей Галицкий и Павел Дуров
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Forbes включил четверых россиян в рейтинг самых перспективных европейцев до 30 лет
За год в список попал еще один наш соотечественник
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Forbes включил четверых россиян в рейтинг самых перспективных европейцев до 30 лет За год в список попал еще один наш соотечественник
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Самые популярные в СМИ бизнесмены России В тройку лидеров вошли Дерипаска, Рогозин и Греф
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Сколько лет самому старому и самому молодому бизнесмену России
Оба предпринимателя живут в Москве
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Сколько лет самому старому и самому молодому бизнесмену России Оба предпринимателя живут в Москве
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Сколько денег привлек Краснодарский край на инвестфоруме в Сочи
На форуме представили программу социально-экономического развития до 2030 года
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