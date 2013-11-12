В Музее советских игровых автоматов проведут благотворительный аукцион «Соцсбыт: незабытое детство»
Половину вырученных с продажи каждого лота денег направят фонду «Волонтеры в помощь детям-сиротам»
В Музее советских игровых автоматов проведут благотворительный аукцион «Соцсбыт: незабытое детство» Половину вырученных с продажи каждого лота денег направят фонду «Волонтеры в помощь детям-сиротам»
В Москве пройдёт благотворительный концерт в поддержку Тбилисского зоопарка
На мероприятии выступят музыкальные группы и пройдёт аукцион по сбору денег
В Москве пройдёт благотворительный концерт в поддержку Тбилисского зоопарка На мероприятии выступят музыкальные группы и пройдёт аукцион по сбору денег
В «Победе» пройдёт аукцион в поддержку Дениса Синякова
В Москве состоится аукцион документальной фотографии, все средства с которого направят на издание книги фоторепортёра Дениса Синякова.