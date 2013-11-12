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В Музее советских игровых автоматов проведут благотворительный аукцион «Соцсбыт: незабытое детство»

Половину вырученных с продажи каждого лота денег направят фонду «Волонтеры в помощь детям-сиротам»

В Музее советских игровых автоматов проведут благотворительный аукцион «Соцсбыт: незабытое детство»
Половину вырученных с продажи каждого лота денег направят фонду «Волонтеры в помощь детям-сиротам»

В Москве пройдёт благотворительный концерт в поддержку Тбилисского зоопарка

На мероприятии выступят музыкальные группы и пройдёт аукцион по сбору денег

В Москве пройдёт благотворительный концерт в поддержку Тбилисского зоопарка
На мероприятии выступят музыкальные группы и пройдёт аукцион по сбору денег

В «Победе» пройдёт аукцион в поддержку Дениса Синякова

В Москве состоится аукцион документальной фотографии, все средства с которого направят на издание книги фоторепортёра Дениса Синякова.

В «Победе» пройдёт аукцион в поддержку Дениса Синякова
В Москве состоится аукцион документальной фотографии, все средства с которого направят на издание книги фоторепортёра Дениса Синякова.