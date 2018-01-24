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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Как говорить о блокаде и репрессиях на языке комикса

Как говорить о блокаде и репрессиях на языке комиксаИнтервью с художницей Ольгой Лаврентьевой и препринт ее графического романа «Сурвило»

Как говорить о блокаде и репрессиях на языке комикса

Как говорить о блокаде и репрессиях на языке комикса
Интервью с художницей Ольгой Лаврентьевой и препринт ее графического романа «Сурвило»

Управа района Братеево поздравила пенсионерку «с 75-летием блокады Ленинграда»

Глава управы заявил, что разберется с сотрудниками, написавшими письмо

Управа района Братеево поздравила пенсионерку «с 75-летием блокады Ленинграда»

Не пускать в прокат комедию о блокадном Ленинграде

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак считает фильм глумлением над историей

Не пускать в прокат комедию о блокадном Ленинграде

Прорыв блокады Ленинграда назвали «крупнейшим военным преступлением»

Ошибку в тексте новости допустило Российское военно-историческое общество

Прорыв блокады Ленинграда назвали «крупнейшим военным преступлением»