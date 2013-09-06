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Авторы популярных Telegram-каналов — о возможной блокировке мессенджера
Авторы популярных Telegram-каналов — о возможной блокировке мессенджера The Village поговорил с ними о том, что они думают об этой ситуации
Авторы популярных Telegram-каналов — о возможной блокировке мессенджера

Авторы популярных Telegram-каналов — о возможной блокировке мессенджера
The Village поговорил с ними о том, что они думают об этой ситуации

Роскомнадзор впервые заблокировал пиратский сайт навсегда

Роскомнадзор заблокировал онлайн-кинотеатр Stepashka

Роскомнадзор впервые заблокировал пиратский сайт навсегда
Роскомнадзор заблокировал онлайн-кинотеатр Stepashka

Сотрудникам Депкульта временно заблокировали доступ к The Village и «Афише-Город»

Блокировка произошла автоматически из-за рекламного баннера, который программа отнесла к категории «Вредные привычки»

Сотрудникам Депкульта временно заблокировали доступ к The Village и «Афише-Город»
Блокировка произошла автоматически из-за рекламного баннера, который программа отнесла к категории «Вредные привычки»

«ВКонтакте» разблокировала сообщество «Бога нет»

Как пояснил администратор сообщества Сергей Васильев, «Бога нет» заблокировали из-за нескольких фотографий с «обнажёнными женщинами и религиозными символами»

«ВКонтакте» разблокировала сообщество «Бога нет»
Как пояснил администратор сообщества Сергей Васильев, «Бога нет» заблокировали из-за нескольких фотографий с «обнажёнными женщинами и религиозными символами»

Роскомнадзор заблокировал онлайн-библиотеку «Флибуста»

Онайн-библиотеку разблокируют тогда, когда с сайта удалят книги Рея Бредбери

Роскомнадзор заблокировал онлайн-библиотеку «Флибуста»
Онайн-библиотеку разблокируют тогда, когда с сайта удалят книги Рея Бредбери

Минкульт настаивает на пожизненной блокировке нарушителей антипиратского закона

Ведомство считает поправки со стороны интернет-отрасли «недопустимо смягчающими»

Минкульт настаивает на пожизненной блокировке нарушителей антипиратского закона
Ведомство считает поправки со стороны интернет-отрасли «недопустимо смягчающими»

Сайт «Дождя» потребовали заблокировать за экстремизм

Полиция направила письмо с требованием заблокировать сайт телеканала «Дождь», так как обнаружила там признаки экстремизма.

Сайт «Дождя» потребовали заблокировать за экстремизм
Полиция направила письмо с требованием заблокировать сайт телеканала «Дождь», так как обнаружила там признаки экстремизма.