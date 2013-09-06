Авторы популярных Telegram-каналов — о возможной блокировке мессенджера The Village поговорил с ними о том, что они думают об этой ситуации
Роскомнадзор впервые заблокировал пиратский сайт навсегда
Роскомнадзор заблокировал онлайн-кинотеатр Stepashka
Роскомнадзор впервые заблокировал пиратский сайт навсегда Роскомнадзор заблокировал онлайн-кинотеатр Stepashka
Сотрудникам Депкульта временно заблокировали доступ к The Village и «Афише-Город»
Блокировка произошла автоматически из-за рекламного баннера, который программа отнесла к категории «Вредные привычки»
Сотрудникам Депкульта временно заблокировали доступ к The Village и «Афише-Город»
Блокировка произошла автоматически из-за рекламного баннера, который программа отнесла к категории «Вредные привычки»
«ВКонтакте» разблокировала сообщество «Бога нет»
Как пояснил администратор сообщества Сергей Васильев, «Бога нет» заблокировали из-за нескольких фотографий с «обнажёнными женщинами и религиозными символами»
«ВКонтакте» разблокировала сообщество «Бога нет»
Как пояснил администратор сообщества Сергей Васильев, «Бога нет» заблокировали из-за нескольких фотографий с «обнажёнными женщинами и религиозными символами»
Роскомнадзор заблокировал онлайн-библиотеку «Флибуста»
Онайн-библиотеку разблокируют тогда, когда с сайта удалят книги Рея Бредбери
Роскомнадзор заблокировал онлайн-библиотеку «Флибуста» Онайн-библиотеку разблокируют тогда, когда с сайта удалят книги Рея Бредбери
Минкульт настаивает на пожизненной блокировке нарушителей антипиратского закона
Ведомство считает поправки со стороны интернет-отрасли «недопустимо смягчающими»
Минкульт настаивает на пожизненной блокировке нарушителей антипиратского закона Ведомство считает поправки со стороны интернет-отрасли «недопустимо смягчающими»
Сайт «Дождя» потребовали заблокировать за экстремизм
Полиция направила письмо с требованием заблокировать сайт телеканала «Дождь», так как обнаружила там признаки экстремизма.