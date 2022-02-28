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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Как платить за онлайн-сервисы в новой реальности
Как платить за онлайн-сервисы в новой реальности Несмотря на уход Visa и Mastercard
Как платить за онлайн-сервисы в новой реальности

Как платить за онлайн-сервисы в новой реальности
Несмотря на уход Visa и Mastercard

обновлено28 февраля 2022

Сайт «Настоящего времени» заблокировали

Facebook не заплатила штраф в 3 тысячи рублей за отказ хранить данные в России (обновлено)

Предполагается, что до руководства соцсети просто не дошли претензии

Facebook не заплатила штраф в 3 тысячи рублей за отказ хранить данные в России (обновлено)

РКН заблокировал крупный российский аниме-портал Anidub

Ранее на сайт подала в суд компания «Синема галэкси»

РКН заблокировал крупный российский аниме-портал Anidub

РКН пригрозил Google новым штрафом за недостаточную фильтрацию запрещенного контента

Размер штрафа составляет 700 тысяч рублей

РКН пригрозил Google новым штрафом за недостаточную фильтрацию запрещенного контента

ЕСПЧ признал нарушением свободы слова блокировку страницы во «ВКонтакте» за призывы на митинг

Согласно решению суда, Россия должна выплатить пострадавшему от блокировки 12,5 тысячи евро компенсации

ЕСПЧ признал нарушением свободы слова блокировку страницы во «ВКонтакте» за призывы на митинг

Роскомнадзор дал Facebook и Twitter девять месяцев на локализацию данных россиян

Ранее компании уже оштрафовали на 3 тысячи рублей за непредоставление информации о переносе данных в Россию

Роскомнадзор дал Facebook и Twitter девять месяцев на локализацию данных россиян

Росмолодежи разрешили блокировать сайты с вредной для детей информацией

Правительство внесло поправки в правила ведения единого реестра запрещенных сайтов

Росмолодежи разрешили блокировать сайты с вредной для детей информацией

«Яндекс» подвергся хакерской атаке из-за уязвимости в системе блокировок РКН

Уязвимость не могут устранить почти два года

«Яндекс» подвергся хакерской атаке из-за уязвимости в системе блокировок РКН

Операторы связи предложили выяснить, от каких угроз надо защищать Рунет

На основе этого внесут поправки в законопроект об изоляции Рунета

Операторы связи предложили выяснить, от каких угроз надо защищать Рунет

На изоляцию Рунета потратят 20 миллиардов рублей (обновлено)

Ранее автор законопроекта сообщал, что тратить средства на реализацию не потребуется

На изоляцию Рунета потратят 20 миллиардов рублей (обновлено)

«Агора»: Интернет в России стал еще менее свободным

За год зарегистрировано в 5,7 раза больше случаев ограничения свободы

«Агора»: Интернет в России стал еще менее свободным

Роскомнадзор разблокировал 2,7 миллиона адресов Amazon (обновлено)

Их долго не использовали для обхода блокировки Telegram

Роскомнадзор разблокировал 2,7 миллиона адресов Amazon (обновлено)

Роскомнадзор снова активно блокирует прокси для Telegram

С начала дня ведомство заблокировало более тысячи IP-адресов

Роскомнадзор снова активно блокирует прокси для Telegram

Фильмы, из-за которых в 2018 году заблокировали больше всего сайтов

На первом месте оказался «Собибор» Константина Хабенского

Фильмы, из-за которых в 2018 году заблокировали больше всего сайтов

Запретить посты, выражающие неуважение к чиновникам и государству

Один из законопроектов позволит блокировать сайты, на которых обнаружены такие публикации

Запретить посты, выражающие неуважение к чиновникам и государству

Госдума приняла закон о внесудебной блокировке опасных для детей сайтов

Законопроект внесла заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая

Госдума приняла закон о внесудебной блокировке опасных для детей сайтов

Сколько пользователей и рекламодателей потерял Telegram из-за блокировок РКН

С перебоями в работе мессенджера сталкиваются до 40 % пользователей ежедневно

Сколько пользователей и рекламодателей потерял Telegram из-за блокировок РКН

ФСБ и МВД привлекут к борьбе против обхода блокировок в интернете

Ответственность за устранение способов обхода блокировок хотят возложить на Роскомнадзор

ФСБ и МВД привлекут к борьбе против обхода блокировок в интернете

«Хочешь быть русским — плати»: Интервью с Егором Просвирниным
«Хочешь быть русским — плати»: Интервью с Егором Просвирниным Создатель заблокированного «Спутника и погрома» — об АП, Навальном и сходстве русских националистов с гомосексуалами
«Хочешь быть русским — плати»: Интервью с Егором Просвирниным

«Хочешь быть русским — плати»: Интервью с Егором Просвирниным
Создатель заблокированного «Спутника и погрома» — об АП, Навальном и сходстве русских националистов с гомосексуалами

Роскомнадзор заблокировал крупнейший порнотрекер России

Ранее ведомство неоднократно требовало от PornoLab удалить ту или иную информацию

Роскомнадзор заблокировал крупнейший порнотрекер России

Медведев пожаловался на неработающую блокировку RuTracker (обновлено)

Премьер смог зайти на сайт со своего iPad

Медведев пожаловался на неработающую блокировку RuTracker (обновлено)