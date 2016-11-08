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МЫ В СОЦСЕТЯХ

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Новости

Facebook не заплатила штраф в 3 тысячи рублей за отказ хранить данные в России (обновлено)

Предполагается, что до руководства соцсети просто не дошли претензии

0
Новости

Facebook не заплатила штраф в 3 тысячи рублей за отказ хранить данные в России (обновлено) Предполагается, что до руководства соцсети просто не дошли претензии

Новости

РКН заблокировал крупный российский аниме-портал Anidub

Ранее на сайт подала в суд компания «Синема галэкси»

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Новости

РКН заблокировал крупный российский аниме-портал Anidub Ранее на сайт подала в суд компания «Синема галэкси»

Новости

РКН пригрозил Google новым штрафом за недостаточную фильтрацию запрещенного контента

Размер штрафа составляет 700 тысяч рублей

0
Новости

РКН пригрозил Google новым штрафом за недостаточную фильтрацию запрещенного контента Размер штрафа составляет 700 тысяч рублей

Новости

ЕСПЧ признал нарушением свободы слова блокировку страницы во «ВКонтакте» за призывы на митинг

Согласно решению суда, Россия должна выплатить пострадавшему от блокировки 12,5 тысячи евро компенсации

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ЕСПЧ признал нарушением свободы слова блокировку страницы во «ВКонтакте» за призывы на митинг Согласно решению суда, Россия должна выплатить пострадавшему от блокировки 12,5 тысячи евро компенсации

Новости

Роскомнадзор дал Facebook и Twitter девять месяцев на локализацию данных россиян

Ранее компании уже оштрафовали на 3 тысячи рублей за непредоставление информации о переносе данных в Россию

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Новости

Роскомнадзор дал Facebook и Twitter девять месяцев на локализацию данных россиян Ранее компании уже оштрафовали на 3 тысячи рублей за непредоставление информации о переносе данных в Россию

Новости

Росмолодежи разрешили блокировать сайты с вредной для детей информацией

Правительство внесло поправки в правила ведения единого реестра запрещенных сайтов

0
Новости

Росмолодежи разрешили блокировать сайты с вредной для детей информацией Правительство внесло поправки в правила ведения единого реестра запрещенных сайтов

Новости

«Яндекс» подвергся хакерской атаке из-за уязвимости в системе блокировок РКН

Уязвимость не могут устранить почти два года

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Новости

«Яндекс» подвергся хакерской атаке из-за уязвимости в системе блокировок РКН Уязвимость не могут устранить почти два года

Новости

Операторы связи предложили выяснить, от каких угроз надо защищать Рунет

На основе этого внесут поправки в законопроект об изоляции Рунета

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Новости

Операторы связи предложили выяснить, от каких угроз надо защищать Рунет На основе этого внесут поправки в законопроект об изоляции Рунета

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На изоляцию Рунета потратят 20 миллиардов рублей (обновлено)

Ранее автор законопроекта сообщал, что тратить средства на реализацию не потребуется

1
Новости

На изоляцию Рунета потратят 20 миллиардов рублей (обновлено) Ранее автор законопроекта сообщал, что тратить средства на реализацию не потребуется

Новости

«Агора»: Интернет в России стал еще менее свободным

За год зарегистрировано в 5,7 раза больше случаев ограничения свободы

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Новости

«Агора»: Интернет в России стал еще менее свободным За год зарегистрировано в 5,7 раза больше случаев ограничения свободы

Новости

Роскомнадзор снова активно блокирует прокси для Telegram

С начала дня ведомство заблокировало более тысячи IP-адресов

0
Новости

Роскомнадзор снова активно блокирует прокси для Telegram С начала дня ведомство заблокировало более тысячи IP-адресов

Новости

Фильмы, из-за которых в 2018 году заблокировали больше всего сайтов

На первом месте оказался «Собибор» Константина Хабенского

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Новости

Фильмы, из-за которых в 2018 году заблокировали больше всего сайтов На первом месте оказался «Собибор» Константина Хабенского

Новости

Запретить посты, выражающие неуважение к чиновникам и государству

Один из законопроектов позволит блокировать сайты, на которых обнаружены такие публикации

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Запретить посты, выражающие неуважение к чиновникам и государству Один из законопроектов позволит блокировать сайты, на которых обнаружены такие публикации

Новости

Госдума приняла закон о внесудебной блокировке опасных для детей сайтов

Законопроект внесла заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая

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Госдума приняла закон о внесудебной блокировке опасных для детей сайтов Законопроект внесла заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая

Новости

Сколько пользователей и рекламодателей потерял Telegram из-за блокировок РКН

С перебоями в работе мессенджера сталкиваются до 40 % пользователей ежедневно

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Новости

Сколько пользователей и рекламодателей потерял Telegram из-за блокировок РКН С перебоями в работе мессенджера сталкиваются до 40 % пользователей ежедневно

Новости

ФСБ и МВД привлекут к борьбе против обхода блокировок в интернете

Ответственность за устранение способов обхода блокировок хотят возложить на Роскомнадзор

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Новости

ФСБ и МВД привлекут к борьбе против обхода блокировок в интернете Ответственность за устранение способов обхода блокировок хотят возложить на Роскомнадзор

«Хочешь быть русским — плати»: Интервью с Егором Просвирниным
Что нового
«Хочешь быть русским — плати»: Интервью с Егором ПросвирнинымСоздатель заблокированного «Спутника и погрома» — об АП, Навальном и сходстве русских националистов с гомосексуалами
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«Хочешь быть русским — плати»: Интервью с Егором Просвирниным
Что нового

«Хочешь быть русским — плати»: Интервью с Егором Просвирниным Создатель заблокированного «Спутника и погрома» — об АП, Навальном и сходстве русских националистов с гомосексуалами

Ситуация

Роскомнадзор заблокировал крупнейший порнотрекер России

Ранее ведомство неоднократно требовало от PornoLab удалить ту или иную информацию

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Ситуация

Роскомнадзор заблокировал крупнейший порнотрекер России Ранее ведомство неоднократно требовало от PornoLab удалить ту или иную информацию