Facebook не заплатила штраф в 3 тысячи рублей за отказ хранить данные в России (обновлено)
Предполагается, что до руководства соцсети просто не дошли претензии
Facebook не заплатила штраф в 3 тысячи рублей за отказ хранить данные в России (обновлено) Предполагается, что до руководства соцсети просто не дошли претензии
РКН заблокировал крупный российский аниме-портал Anidub
Ранее на сайт подала в суд компания «Синема галэкси»
РКН заблокировал крупный российский аниме-портал Anidub Ранее на сайт подала в суд компания «Синема галэкси»
РКН пригрозил Google новым штрафом за недостаточную фильтрацию запрещенного контента
Размер штрафа составляет 700 тысяч рублей
РКН пригрозил Google новым штрафом за недостаточную фильтрацию запрещенного контента Размер штрафа составляет 700 тысяч рублей
ЕСПЧ признал нарушением свободы слова блокировку страницы во «ВКонтакте» за призывы на митинг
Согласно решению суда, Россия должна выплатить пострадавшему от блокировки 12,5 тысячи евро компенсации
ЕСПЧ признал нарушением свободы слова блокировку страницы во «ВКонтакте» за призывы на митинг Согласно решению суда, Россия должна выплатить пострадавшему от блокировки 12,5 тысячи евро компенсации
Роскомнадзор дал Facebook и Twitter девять месяцев на локализацию данных россиян
Ранее компании уже оштрафовали на 3 тысячи рублей за непредоставление информации о переносе данных в Россию
Роскомнадзор дал Facebook и Twitter девять месяцев на локализацию данных россиян Ранее компании уже оштрафовали на 3 тысячи рублей за непредоставление информации о переносе данных в Россию
Росмолодежи разрешили блокировать сайты с вредной для детей информацией
Правительство внесло поправки в правила ведения единого реестра запрещенных сайтов
Росмолодежи разрешили блокировать сайты с вредной для детей информацией Правительство внесло поправки в правила ведения единого реестра запрещенных сайтов
«Яндекс» подвергся хакерской атаке из-за уязвимости в системе блокировок РКН
Уязвимость не могут устранить почти два года
«Яндекс» подвергся хакерской атаке из-за уязвимости в системе блокировок РКН Уязвимость не могут устранить почти два года
Операторы связи предложили выяснить, от каких угроз надо защищать Рунет
На основе этого внесут поправки в законопроект об изоляции Рунета
Операторы связи предложили выяснить, от каких угроз надо защищать Рунет На основе этого внесут поправки в законопроект об изоляции Рунета
На изоляцию Рунета потратят 20 миллиардов рублей (обновлено)
Ранее автор законопроекта сообщал, что тратить средства на реализацию не потребуется
На изоляцию Рунета потратят 20 миллиардов рублей (обновлено) Ранее автор законопроекта сообщал, что тратить средства на реализацию не потребуется
«Агора»: Интернет в России стал еще менее свободным
За год зарегистрировано в 5,7 раза больше случаев ограничения свободы
«Агора»: Интернет в России стал еще менее свободным За год зарегистрировано в 5,7 раза больше случаев ограничения свободы
Роскомнадзор снова активно блокирует прокси для Telegram
С начала дня ведомство заблокировало более тысячи IP-адресов
Роскомнадзор снова активно блокирует прокси для Telegram С начала дня ведомство заблокировало более тысячи IP-адресов
Фильмы, из-за которых в 2018 году заблокировали больше всего сайтов
На первом месте оказался «Собибор» Константина Хабенского
Фильмы, из-за которых в 2018 году заблокировали больше всего сайтов На первом месте оказался «Собибор» Константина Хабенского
Запретить посты, выражающие неуважение к чиновникам и государству
Один из законопроектов позволит блокировать сайты, на которых обнаружены такие публикации
Запретить посты, выражающие неуважение к чиновникам и государству Один из законопроектов позволит блокировать сайты, на которых обнаружены такие публикации
Госдума приняла закон о внесудебной блокировке опасных для детей сайтов
Законопроект внесла заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая
Госдума приняла закон о внесудебной блокировке опасных для детей сайтов Законопроект внесла заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая
Сколько пользователей и рекламодателей потерял Telegram из-за блокировок РКН
С перебоями в работе мессенджера сталкиваются до 40 % пользователей ежедневно
Сколько пользователей и рекламодателей потерял Telegram из-за блокировок РКН С перебоями в работе мессенджера сталкиваются до 40 % пользователей ежедневно
ФСБ и МВД привлекут к борьбе против обхода блокировок в интернете
Ответственность за устранение способов обхода блокировок хотят возложить на Роскомнадзор