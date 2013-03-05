Лайфхак
Как увеличить продуктивность с помощью бумагиThe Village выясняет, как записывание мыслей от руки помогает найти оптимальное решение проблемы
Лайфхак
Как увеличить продуктивность с помощью бумаги The Village выясняет, как записывание мыслей от руки помогает найти оптимальное решение проблемы
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Moleskine на бирже оценили в 487 млн евро Компания разместила на бирже 50,1% акций
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Производитель блокнотов Moleskine проведёт IPO до конца марта
Компания надеется привлечь на бирже $390 млн
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