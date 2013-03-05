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Как увеличить продуктивность с помощью бумаги
Лайфхак
Как увеличить продуктивность с помощью бумагиThe Village выясняет, как записывание мыслей от руки помогает найти оптимальное решение проблемы
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Как увеличить продуктивность с помощью бумаги
Лайфхак

Как увеличить продуктивность с помощью бумаги The Village выясняет, как записывание мыслей от руки помогает найти оптимальное решение проблемы

Новости

Moleskine на бирже оценили в 487 млн евро

Компания разместила на бирже 50,1% акций

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Новости

Moleskine на бирже оценили в 487 млн евро Компания разместила на бирже 50,1% акций

Новости

Производитель блокнотов Moleskine проведёт IPO до конца марта

Компания надеется привлечь на бирже $390 млн

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Новости

Производитель блокнотов Moleskine проведёт IPO до конца марта Компания надеется привлечь на бирже $390 млн