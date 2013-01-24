Дело о разводе: 5 cпособов поссориться со своим партнёром Когда головокружение от первых успехов в бизнесе проходит, начинаются ссоры с партнёром. Сохранить отношения удаётся не всем. H&F проанализировал несколько громких расставаний и выявил их причины.