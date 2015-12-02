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Самые популярные фильмы от Netflix

От «Операции по спасению» до «Идеального свидания»

Самые популярные фильмы от Netflix

Что известно о захвате боевиков в Петербурге
Что известно о захвате боевиков в Петербурге На Ленинском проспекте утром уничтожили четверых боевиков. The Village cобрал всё, что известно о спецоперации ФСБ
Что известно о захвате боевиков в Петербурге

Что известно о захвате боевиков в Петербурге
На Ленинском проспекте утром уничтожили четверых боевиков. The Village cобрал всё, что известно о спецоперации ФСБ

«Я был в нескольких километрах от ИГ»: Юрий Мацарский — о жизни на территории боевиков
«Я был в нескольких километрах от ИГ»: Юрий Мацарский — о жизни на территории боевиков The Village попросил журналиста Юрия Мацарского рассказать о том, как люди выживают под властью исламистов
«Я был в нескольких километрах от ИГ»: Юрий Мацарский — о жизни на территории боевиков

«Я был в нескольких километрах от ИГ»: Юрий Мацарский — о жизни на территории боевиков
The Village попросил журналиста Юрия Мацарского рассказать о том, как люди выживают под властью исламистов

В России осуждены более 150 вернувшихся из Сирии боевиков

Наёмникам вменяют статью за участие в незаконном вооружённом формировании иностранного государства

В России осуждены более 150 вернувшихся из Сирии боевиков