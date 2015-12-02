Что известно о захвате боевиков в Петербурге На Ленинском проспекте утром уничтожили четверых боевиков. The Village cобрал всё, что известно о спецоперации ФСБ
Что известно о захвате боевиков в Петербурге На Ленинском проспекте утром уничтожили четверых боевиков. The Village cобрал всё, что известно о спецоперации ФСБ
«Я был в нескольких километрах от ИГ»: Юрий Мацарский — о жизни на территории боевиков The Village попросил журналиста Юрия Мацарского рассказать о том, как люди выживают под властью исламистов
«Я был в нескольких километрах от ИГ»: Юрий Мацарский — о жизни на территории боевиков The Village попросил журналиста Юрия Мацарского рассказать о том, как люди выживают под властью исламистов
В России осуждены более 150 вернувшихся из Сирии боевиков
Наёмникам вменяют статью за участие в незаконном вооружённом формировании иностранного государства