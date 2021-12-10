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МЫ В СОЦСЕТЯХ

10 декабря 2021

Леонид Юзефович получил премию «Большая книга» за роман «Филэллин»

1 декабря 2021

Читатели выбрали лучшие произведения литературной премии «Большая книга»

16 июня 2021

Оксана Васякина и Наринэ Абгарян: шорт-лист премии «Большая книга»

20 апреля 2021

«Рана» Оксаны Васякиной попала в лонг-лист премии «Большая книга». Ей придется соревноваться со сборником Сергея Шойгу

От «Нацбеста» до «Русского Букера»: Кому и за что дают российские книжные премии

От «Нацбеста» до «Русского Букера»: Кому и за что дают российские книжные премииThe Village разобрался, чем «НОС» отличается от «Большой книги», и выбрал 15 последних хороших книг-лауреатов

От «Нацбеста» до «Русского Букера»: Кому и за что дают российские книжные премии

От «Нацбеста» до «Русского Букера»: Кому и за что дают российские книжные премии
The Village разобрался, чем «НОС» отличается от «Большой книги», и выбрал 15 последних хороших книг-лауреатов