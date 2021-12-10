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2021-12-10T09:48:27.000+03:00
10 декабря 2021
Леонид Юзефович получил премию «Большая книга» за роман «Филэллин»
2021-12-01T14:00:05.000+03:00
1 декабря 2021
Читатели выбрали лучшие произведения литературной премии «Большая книга»
2021-06-16T19:00:23.000+03:00
16 июня 2021
Оксана Васякина и Наринэ Абгарян: шорт-лист премии «Большая книга»
2021-04-20T16:13:50.000+03:00
20 апреля 2021
«Рана» Оксаны Васякиной попала в лонг-лист премии «Большая книга». Ей придется соревноваться со сборником Сергея Шойгу
Гид The Village
От «Нацбеста» до «Русского Букера»: Кому и за что дают российские книжные премии
The Village разобрался, чем «НОС» отличается от «Большой книги», и выбрал 15 последних хороших книг-лауреатов
Гид The Village
От «Нацбеста» до «Русского Букера»: Кому и за что дают российские книжные премии
The Village разобрался, чем «НОС» отличается от «Большой книги», и выбрал 15 последних хороших книг-лауреатов