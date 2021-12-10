Леонид Юзефович получил премию «Большая книга» за роман «Филэллин»

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Главную награду литературной премии «Большая книга» в этом году получил писатель Леонид Юзефович за роман «Филэллин».
Вторую премию вручили Майе Кучерской за книгой «Лесков: Прозеванный гений». Третью премию получил Виктор Ремизов, автор романа «Вечная мерзлота». На вручении наград он поблагодарил красноярское общество «Мемориал», «без которого книги бы не было».
Также в этом году присуждали премию для книжных блогеров «_Литблог». Ее получил писатель Иван Родионов за блог «Четчик». Специальным призом за вклад в литературу наградили Государственный литературный музей имени Владимира Даля.
Источник: Большая книга