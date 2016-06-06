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Где есть на Мясницкой улице
Где есть на Мясницкой улице Ленивые вареники, латте шалфей и карэ райсу — The Village рассказывает, где отдыхать на одной из главных ресторанных улиц Москвы
Где есть на Мясницкой улице

Где есть на Мясницкой улице
Ленивые вареники, латте шалфей и карэ райсу — The Village рассказывает, где отдыхать на одной из главных ресторанных улиц Москвы