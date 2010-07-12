У метро «Ботанический сад» построят бомбоубежище на 1,5 тысячи человек
Об этом сообщает издание m24.ru со ссылкой на документы Москомархитектуры
В бывшем бомбоубежище открывается бар «Kot шрёdiнгера»
Меню бара состоит из двух разделов — закуски и горячее, — в каждом из которых будет по четыре «бокса» с неизвестной едой
Депутаты просят МЧС привести бомбоубежища в состояние полной готовности
С такой просьбой к главе МЧС обратились депутаты Госдумы от фракции КПРФ
В Москве построят 5 000 быстровозводимых убежищ Вслед за типовыми палатками и модульными храмами столичные власти решили построить в каждом районе города быстровозводимые убежища на случай атомной войны и химической атаки.
В бомбоубежищах Москвы сделают парковки Московские власти намерены создать в бомбоубежищах общественные парковки
В Москве построят пять тысяч бомбоубежищ нового типа К 2012 году в Москве появится пять тысяч новых убежищ гражданской обороны. Сейчас проект типового убежища по поручению властей разрабатывает Москомархитектура.