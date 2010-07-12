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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Это гостайна»: Власти Москвы отказалась раскрывать адреса бомбоубежищ

«Это гостайна»: Власти Москвы отказалась раскрывать адреса бомбоубежищ

У метро «Ботанический сад» построят бомбоубежище на 1,5 тысячи человек

Об этом сообщает издание m24.ru со ссылкой на документы Москомархитектуры

У метро «Ботанический сад» построят бомбоубежище на 1,5 тысячи человек

В бывшем бомбоубежище открывается бар «Kot шрёdiнгера»

Меню бара состоит из двух разделов — закуски и горячее, — в каждом из которых будет по четыре «бокса» с неизвестной едой

В бывшем бомбоубежище открывается бар «Kot шрёdiнгера»

Депутаты просят МЧС привести бомбоубежища в состояние полной готовности

С такой просьбой к главе МЧС обратились депутаты Госдумы от фракции КПРФ

Депутаты просят МЧС привести бомбоубежища в состояние полной готовности

В Москве построят 5 000 быстровозводимых убежищ Вслед за типовыми палатками и модульными храмами столичные власти решили построить в каждом районе города быстровозводимые убежища на случай атомной войны и химической атаки.

В Москве построят 5 000 быстровозводимых убежищ

В бомбоубежищах Москвы сделают парковки Московские власти намерены создать в бомбоубежищах общественные парковки

В бомбоубежищах Москвы сделают парковки

В Москве построят пять тысяч бомбоубежищ нового типа
В Москве построят пять тысяч бомбоубежищ нового типа К 2012 году в Москве появится пять тысяч новых убежищ гражданской обороны. Сейчас&nbsp;проект типового убежища&nbsp;по поручению властей разрабатывает Москомархитектура.
В Москве построят пять тысяч бомбоубежищ нового типа

В Москве построят пять тысяч бомбоубежищ нового типа
К 2012 году в Москве появится пять тысяч новых убежищ гражданской обороны. Сейчас&nbsp;проект типового убежища&nbsp;по поручению властей разрабатывает Москомархитектура.