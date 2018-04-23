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Фестиваль Booking Machine открыл продажу билетов на 2020 год Лайн-ап пока не раскрывают
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Фестиваль Booking Machine объявил первую волну участников
Среди выступающих — Оксимирон, Lil Skies и Loqiemean
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Фестиваль Booking Machine объявил первую волну участников Среди выступающих — Оксимирон, Lil Skies и Loqiemean
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Оксимирон назвал новых участников фестиваля Booking Machine
На мероприятии выступят американцы Bones и Ксавьер Вульф
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Оксимирон назвал новых участников фестиваля Booking Machine На мероприятии выступят американцы Bones и Ксавьер Вульф
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На территории завода «Арма» откроется хип-хоп-клуб G Лицом заведения станет рэпер Guf
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Оксимирон объявил лайнап фестиваля Booking Machine
В мероприятии примут участие все артисты лейбла
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Оксимирон объявил лайнап фестиваля Booking Machine В мероприятии примут участие все артисты лейбла
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Booking Machine Оксимирона проведет музыкальный фестиваль в «Коломенском»
Хедлайнеры праздника станут известны на днях
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