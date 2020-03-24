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«Мы для местных в некоторой степени китайцы»: С чем столкнулись россияне за границей
«Мы для местных в некоторой степени китайцы»: С чем столкнулись россияне за границей Русофобия, закрытие отелей, спекуляция на билетах и равнодушие консульства
«Мы для местных в некоторой степени китайцы»: С чем столкнулись россияне за границей

«Мы для местных в некоторой степени китайцы»: С чем столкнулись россияне за границей
Русофобия, закрытие отелей, спекуляция на билетах и равнодушие консульства