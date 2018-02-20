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Сколько стоит собрать ребенка в школу
В Superjob посчитали стоимость затрат к 1 сентября в разных городах
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Сколько стоит собрать ребенка в школу В Superjob посчитали стоимость затрат к 1 сентября в разных городах
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Создать список киберхамов для борьбы с кибербуллингом
На людей из списка предложили не обращать внимания
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Создать список киберхамов для борьбы с кибербуллингом На людей из списка предложили не обращать внимания
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В Госдуме предложили установить единую цену на школьную форму
А также законодательно закрепить заказ на пошив формы у российских производителей
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В Госдуме предложили установить единую цену на школьную форму А также законодательно закрепить заказ на пошив формы у российских производителей
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Создать министерство виртуальной реальности
Ведомство займется цифровизацией населения и развитием VR-технологией в России
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