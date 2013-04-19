Банки Ротенбергов и Ковальчука смогут привлекать пенсионные накопления
Центробанк изменил правила размещения пенсионных денег на депозитах, ослабив роль международных рейтинговых агентств
Банки Ротенбергов и Ковальчука смогут привлекать пенсионные накопления Центробанк изменил правила размещения пенсионных денег на депозитах, ослабив роль международных рейтинговых агентств
Запрет на поставку спортивного питания затронул бизнес Ротенбергов
Им подконтрольна сеть магазинов Vitawin, которая является одним из крупнейших игроков на этом рынке
Запрет на поставку спортивного питания затронул бизнес Ротенбергов Им подконтрольна сеть магазинов Vitawin, которая является одним из крупнейших игроков на этом рынке
Тимченко и Ротенберги готовы строить мост в Крым
Об это рассказал сегодня гендиректор «Мостотреста» Владимир Власов, добавив, что у консорциума «Мостотрест» и УСК «Мост» нет конкурентов.
Тимченко и Ротенберги готовы строить мост в Крым Об это рассказал сегодня гендиректор «Мостотреста» Владимир Власов, добавив, что у консорциума «Мостотрест» и УСК «Мост» нет конкурентов.
Майли Сайрус и Джастин Тимберлейк могут пострадать из-за санкций США
Их майские концерты в Хельсинки оказались под угрозой срыва
Майли Сайрус и Джастин Тимберлейк могут пострадать из-за санкций США Их майские концерты в Хельсинки оказались под угрозой срыва
Жертвы режима: Какие компании могут пострадать от санкций США Барак Обама объявил о санкциях в отношении соседей Владимира Путина по кооперативу «Озеро». Сегодня у их банков начались проблемы. Какие ещё компании под угрозой?
Братья Ротенберг могут создать медиахолдинг на основе «Афиши» и ЖЖ
Это будет первый медиаактив миллиардеров