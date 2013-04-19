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Новости

Банки Ротенбергов и Ковальчука смогут привлекать пенсионные накопления

Центробанк изменил правила размещения пенсионных денег на депозитах, ослабив роль международных рейтинговых агентств

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Новости

Банки Ротенбергов и Ковальчука смогут привлекать пенсионные накопления Центробанк изменил правила размещения пенсионных денег на депозитах, ослабив роль международных рейтинговых агентств

Новости

Запрет на поставку спортивного питания затронул бизнес Ротенбергов

Им подконтрольна сеть магазинов Vitawin, которая является одним из крупнейших игроков на этом рынке

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Новости

Запрет на поставку спортивного питания затронул бизнес Ротенбергов Им подконтрольна сеть магазинов Vitawin, которая является одним из крупнейших игроков на этом рынке

Новости

Тимченко и Ротенберги готовы строить мост в Крым

Об это рассказал сегодня гендиректор «Мостотреста» Владимир Власов, добавив, что у консорциума «Мостотрест» и УСК «Мост» нет конкурентов.

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Новости

Тимченко и Ротенберги готовы строить мост в Крым Об это рассказал сегодня гендиректор «Мостотреста» Владимир Власов, добавив, что у консорциума «Мостотрест» и УСК «Мост» нет конкурентов.

Новости

Майли Сайрус и Джастин Тимберлейк могут пострадать из-за санкций США

Их майские концерты в Хельсинки оказались под угрозой срыва

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Новости

Майли Сайрус и Джастин Тимберлейк могут пострадать из-за санкций США Их майские концерты в Хельсинки оказались под угрозой срыва

Жертвы режима: Какие компании могут пострадать от санкций США
Hopes & Fears
Жертвы режима: Какие компании могут пострадать от санкций СШАБарак Обама объявил о санкциях в отношении соседей Владимира Путина по кооперативу «Озеро». Сегодня у их банков начались проблемы. Какие ещё компании под угрозой?
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Жертвы режима: Какие компании могут пострадать от санкций США
Hopes & Fears

Жертвы режима: Какие компании могут пострадать от санкций США Барак Обама объявил о санкциях в отношении соседей Владимира Путина по кооперативу «Озеро». Сегодня у их банков начались проблемы. Какие ещё компании под угрозой?

Новости

Братья Ротенберг могут создать медиахолдинг на основе «Афиши» и ЖЖ

Это будет первый медиаактив миллиардеров

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Новости

Братья Ротенберг могут создать медиахолдинг на основе «Афиши» и ЖЖ Это будет первый медиаактив миллиардеров