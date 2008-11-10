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Красный Боярский Михаил Боярский – настоящий символ города Петербурга, не просто селебрити, а Герой, мушкетер, харизматичный усач, любящий отец и замечательный актер.

Красный Боярский
Михаил Боярский – настоящий символ города Петербурга, не просто селебрити, а Герой, мушкетер, харизматичный усач, любящий отец и замечательный актер.