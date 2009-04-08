Мозаичный двор на Фонтанке Недавно я открыла для себя чудо-двор!И теперь я хочу открыть его для вас, Господа!)Нет я не преувеличиваю , это и в правду чудесный дворик, сделанный из мозайки. Из цветных стеклышек в нем все!!И скульптуры и стены, и дорожки, и даже скамейки с детской площадкой. Это двор Малой Академии Искусств, ученики и преподаватели которой день за днем украшают свое помещение и территорию рядом с...