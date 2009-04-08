Что читать в 2019-м: Большой гид по детским книгам «Самокат», «Поляндрия», «КомпасГид», «МИФ» и другие издательства
Что читать в 2019-м: Большой гид по детским книгам «Самокат», «Поляндрия», «КомпасГид», «МИФ» и другие издательства
Алексей Зимин переделает «Жан-Жаки» в Санкт-Петербурге
Главный редактор издания «Афиша. Еда» и бывший бренд-шеф Ragout займётся новым меню в проектах Мити Борисова
Зубная паства: Кому и зачем нужен стоматологический туризм The Village узнал, куда москвичи едут лечить зубы, сколько это стоит и в какие клиники лучше не ходить ни за какие коврижки
Зубная паства: Кому и зачем нужен стоматологический туризм The Village узнал, куда москвичи едут лечить зубы, сколько это стоит и в какие клиники лучше не ходить ни за какие коврижки
Кто играет в кикер в Москве The Village встретился с московскими любителями настольного футбола, которые собираются в Jeffrey’s Coffee по четвергам, чтобы сыграть дип — игру со случайным партнёром
Кто играет в кикер
в Москве The Village встретился с московскими любителями настольного футбола, которые собираются в Jeffrey’s Coffee по четвергам, чтобы сыграть дип — игру со случайным партнёром
Историк-генеалог Историк-генеалог анонимно рассказал The Village о мистической связи с предками, о том, что делать, если вам предлагают наследство, и почему нельзя кончать жизнь самоубийством.
Историк-генеалог Историк-генеалог анонимно рассказал The Village о мистической связи с предками, о том, что делать, если вам предлагают наследство, и почему нельзя кончать жизнь самоубийством.
Что нового: Хедхантер Алёна Владимирская о стагнации, образовании и востребованных профессиях Самый известный московский хедхантер Алёна Владимирская о том, кого скоро уволят, кому не дадут премию и почему умения кодить, шить зайцев и не ссориться с начальством актуальны как никогда.
Что нового: Хедхантер Алёна Владимирская о стагнации, образовании и востребованных профессиях Самый известный московский хедхантер Алёна Владимирская о том, кого скоро уволят, кому не дадут премию и почему умения кодить, шить зайцев и не ссориться с начальством актуальны как никогда.
Люди в городе: Последний воскресный поезд Петербург — Москва The Village проводил пассажиров воскресных поездов Петербург — Москва и расспросил московско-питерских и питерско-московских, как это — засыпать на Московском вокзале, а просыпаться — на Ленинградском
Люди в городе: Последний воскресный поезд Петербург — Москва The Village проводил пассажиров воскресных поездов Петербург — Москва и расспросил московско-питерских и питерско-московских, как это — засыпать на Московском вокзале, а просыпаться — на Ленинградском
Рестопрактики: Закрытые бары, классические коктейли и местное пиво The Village публикует самые интересные цитаты из выступлений докладчиков «Ресторанных практик». В третьем выпуске: ресторатор Василий Микулин и шеф-бармены Слава Ланкин и Ирина Машихина о напитках.
Рестопрактики: Закрытые бары, классические коктейли и местное пиво The Village публикует самые интересные цитаты из выступлений докладчиков «Ресторанных практик». В третьем выпуске: ресторатор Василий Микулин и шеф-бармены Слава Ланкин и Ирина Машихина о напитках.
Рестопрактики: Правильное мясо, скидки и адаптация сетей к местному менталитету Итоги «Ресторанных практик» — The Village публикует самые интересные цитаты из выступлений докладчиков. Во втором выпуске: рестораторы Дмитрий Борисов, Кирилл Мартыненко и Яков Лившиц о своих местах.
Рестопрактики: Правильное мясо, скидки и адаптация сетей к местному менталитету Итоги «Ресторанных практик» — The Village публикует самые интересные цитаты из выступлений докладчиков. Во втором выпуске: рестораторы Дмитрий Борисов, Кирилл Мартыненко и Яков Лившиц о своих местах.
7 новых итальянских ресторанов в Петербурге The Village сделал подборку мест с итальянской кухней, открывшихся в Петербурге за последние полгода.
7 новых итальянских ресторанов в Петербурге The Village сделал подборку мест с итальянской кухней, открывшихся в Петербурге за последние полгода.
"Солянка" открывает в Питере "Дом Быта" Роман Бурцев, создатель клуба "Солянка", открывает в Санкт-Петербурге бар "Дом Быта"
За гранью "Тайны" На седьмой день осени - сугубо ностальгическое настроение. И ностальгия эта связана со стремительным уходом столь жаркого, празднично-разгельдяйского лета. Остались от которого рожки да ножки, то есть фотографии и воспоминания о бесконечных вечеринках на загородных пляжах. Лично мне отдать должное хочется особенному месту - клубу-ресторану "Тайна" на берегу Финского залива. Ибо давно...
Программа отдела культуры Центра ADELANTE-сентябрь 2010 Надеемся, что после месяца отдыха ты полон энергии, ведь в сентябре наша программа наполнена событиями, которые ты не можешь пропустить. В первую очередь, мы хотели бы напомнить, что многие страны Латинской Америки отмечают в этом месяце День независимости. Если ты уже побывал в этих странах или в Испании, то сможешь похвастаться своими каникулами, отправив свою лучшую фотографию на...
Работа вне офиса Спасаться от палящего солнца предлагаем за работой не в душном офисе, а в летних кафе с кондиционером и wi-fi.
Работа вне офиса Спасаться от палящего солнца предлагаем за работой не в душном офисе, а в летних кафе с кондиционером и wi-fi.
Loft Project Этажи review. Петербург. Россия Лофт Проект Этажи – место, через которое можно и нужно ощутить дух современного Петербурга, ведь именно Этажи передают атмосферу города, настроение людей и переживание событий. Это центр современного искусства, бывший Смольнинский хлебозавод, который теперь превратился во что-то совершенно иное, и вместо пышного там пекутся умы, иногда и извращенные, но очень интересно смотрящие на...
Программа отдела культуры на июль 2010 En español.Июль – разгар лета, пора путешествий, отпусков, отдыха, а в Санкт-Петербурге – замечательное время белых ночей. Поэтому мы и решили посвятить июль теме лета. В течение этого месяца мы поговорим о том, как и где лучше путешествовать, да и сами не раз выберемся на свежий воздух. Знакомься с программой на Июль – месяц Лета в ADELANTE! Мы ждем тебя на наших мероприятиях!Хочешь...
West Coast Customs впервые в Питере Большой Дейн (Big Dane) из WCC приезжает на международный фестиваль автотюнинга "Active Open Air Show Cars 2010".
Шлиссельбургские зонтики Если вы сейчас находитесь в Питере или собираетесь туда на каникулы, обязательно выделите половину дня и посетите Шлиссельбург – легендарную для российской истории крепость, от которой скоро не останется и следа.
Программа мероприятий Центра ADELANTE на июнь 2010 г Información en español. После интереснейших «Дней Мексики в Санкт-Петербурге» в мае, нас ждет не менее интересный и насыщенный июнь, который мы решили посвятить театру. Ведь в июне к нам в город приезжают сразу две театральные компании, из Аргентины и Испании, которые представят свои спектакли на испанском языке на петербургских сценах. Помимо этого тебя ждет множество других...
Для любителей кофе и десертов в Санкт-Петербурге Надо сказать, Гарсон, Альбина, Coffeeshop уже порядком поднадоели. Этим летом у нас наконец-то откроется филиал Волконского Кайзера (как сказали в Москве), а судя по вакансиям на хэдхантер, относительно центральное место будет в Петроградском районе. Тем, кто бывал в Москве или Киеве не надо говорить, как там все вкусно.
«Социальный язык» фотографии Глеба Косорукова Производственный цех площадью более 1500 квадратных метров, огромные трехметровые фотографии с портретами рабочих, чьи лица запачканы сажей и копотью, а также видео с мощным звуком. Именно такая импровизированная шахта появилась в центре Петербурга благодаря новому арт-пространству «ТКАЧИ».
Закрытие музея Автоэкзотики В эти выходные в последний раз, соберутся самые крутые тачки прошлого и тюнингованные монстры современности (начиная от самого первого Rolls Roys, заканчивая спортивными Ferrari и тюнингованым Hummer из программы "Тачку на прокачку"). А также наикрутейшие мотоциклы (Harley Davidson и прочие).
Рубинштейна как ресторанный гид Петербурга На улицы Петербурга постепенно врывается полноценное лето. А это время открытия новых заведений для увеселения и "общепита". Факт остается фактом, но новички рестобизнеса Северной столицы по-прежнему растут, как грибы, но и также быстро исчезают, как первомайские подснежники.Нынешний сезон первых солнечных дней ознаменовался появлением новых имен: "Барслона", "Minus." и...
Чудо рядом: диафильмы в Питере! Нынешняя молодежь не на шутку увлечена современными прибамбасами: mp3 плеера, компьютеры, айфоны, коммуникаторы сопровождают их жизнь. И каждый из нас отчасти таков, вот и я иду по улице: у меня наушники в ушах, и слушаю я песенки из телефона, а вокруг тарахтят машины, бегают люди…
Программа отдела культуры Центра ADELANTE - май 2010 Información en español aquí.Мы решили отправиться в путешествие в далекую и загадочную Мексику. Вместе мы будем раскрывать тайны древних доиспанских культур, знакомиться с историей самой большой испаноязычной страны и ее многоликим искусством, и, конечно же, веселиться по-мексикански. В мае, среди других культурных мероприятий, тебя ждут «Дни Мексики в Санкт-Петербурге», организованные...
"Есть такое убойное место в Питере." Вы знаете толк в хороших коктейлях, любите отрываться пока не срубит с ног и не понимаете почему в шесть утра все прекращается и вас выгоняют домой, а вы только в три смогли добраться до места отдыха…
«Кафе что ли?!» «Нет! Пироговая Штолле!» На днях вернулась из Питера и спешу поделиться с вами информацией. Думаю, многие уже побывали в этих прекрасных заведениях, кто-то слышал, но никак не мог дойти (как я до недавнего времени), ну а кто-то услышит впервые. Как бы там ни было, пироги как были вкусные, так и остаются. Точнее они не то, что вкусные, они МЕГА вкусные!
Бар"Hollywood" - атмосфера, навеянная фильмами прошлого Недалеко от Сенной площади, в галерее кафе, баров и рюмочных на переулке Гривцова есть особое место - бар "Hollywood". Это тихая гавань уюта, с атмосферой, навеянной классикой старого Голливуда. Атмосфера здесь - главнаое богатство, сразу чувствуется, что у этого места есть душа.
Новый концептуальный клуб на севере Санкт-Петербурга Вы знаете толк в хороших коктейлях, любите отрываться пока не срубит с ног и не понимаете почему в шесть утра все прекращается и вас выгоняют домой, а вы только в три смогли добраться до места отдыха…
МультПОКАЗ в Европейском Университете - "Любить Коте" 21 апреля в 19-00 в здании Европейского Университета на Гагаринской ул. 3 - Пресс-клуб Зеленая Лампа
Программа культурных мероприятий - апрель 2010 Программа отдела культуры - апрель 2010 Información en español aquí.Приближается апрель, который уже по традиции станет литературным месяцем в Центре ADELANTE. Ведь помимо Международного дня книги, именно на апрель приходится и Международный день детской книги, который отмечается ежегодно 2 апреля. В течение всего месяца тебя ждет множество увлекательных событий а, быть может, и...
Опасный Петербург Побывав не так давно в городе, складывается ощущение всеобщего разрушения и деградации. Не говоря про здания, принадлежащие городу и на которые судя по всему наплевать, коммерческие рекламные вывески так же никто не торопится восстанавливать.
Программа отдела культуры - март 2010 года Месяц Женщины!Февраль принес нам частицу света и цвета Испании и Латинской Америки через произведения таких творцов, как Фрида, Гойя и Гуаясамин. Сейчас, оставляя позади месяц живописи, мы не отдаляемся от искусства, красоты и культуры в целом, потому что Март в ADELANTE – Месяц Женщины!8 марта празднуется Международный женский день и, в связи с этим праздником, мы вновь приблизимся к...
Программа отдела культуры - март 2010 года Месяц Женщины!Февраль принес нам частицу света и цвета Испании и Латинской Америки через произведения таких творцов, как Фрида, Гойя и Гуаясамин. Сейчас, оставляя позади месяц живописи, мы не отдаляемся от искусства, красоты и культуры в целом, потому что Март в ADELANTE – Месяц Женщины!8 марта празднуется Международный женский день и, в связи с этим праздником, мы вновь приблизимся к...
ГОВОРЯТ И ПОКАЗЫВАЮТ В Питере есть один очень специальный киноклуб. Там смотрят кино про журналистов и слушают имеющих хоть какое-то отношение к медиа интересных людей. Он так и называется - "Слова и фильмы".
В Москве закрывают 15 клубов, а в Питере всем пофигу После пожара в пермском клубе «Хромая лошадь» московские власти нагрянули в клубы с проверками.
В Москве закрывают 15 клубов, а в Питере всем пофигу После пожара в пермском клубе «Хромая лошадь» московские власти нагрянули в клубы с проверками.
Культурная программа на декабрь 2009 г Санкт-Петербург, декабрь 2009 г. Весь ноябрь мы путешествовали по Латинской Америке: мы потанцевали танго, насмотрелись бразильских фильмов, предварительно поучив португальский, читали все вместе современную чилийскую литературу. Но нам этого мало! Продолжай «путешествовать» вместе с нами по Бразилии, Чили и Аргентине, узнавая еще больше о культурах этих замечательных стран. В течение...
Замечательный коктейль-бар в Петербурге Коктейль-Бар 812, расположен в самом центре Петербурга, в двух шагах от Невского проспекта, но его, тем не менее, не так просто найти. Стеклянную дверь на улице Жуковского, над которой нет вывески, пройти мимо проще простого, – это бар для друзей, для тех, кто знает.
Культурная программа Центра ADELANTE на ноябрь 2009 г в течение ноября и декабря открывай вместе с нами все многообразие богатых, удивительных и для многих незнакомых культур трех самых больших стран Латинской Америки: Бразилии, Чили и Аргентины.
Encounter: Экстремальный Хэллоуин и не только Участники городской игры Encounter отметили День всех святых игрой "Halloween Night.". О том, как это - совместить жуть и экстрим, - рассказали бронзовые призеры сезона-2009, команда "PSS".
На Кубу, не покидая Питера В Петербурге вполне возможно провалиться в какую-нибудь параллельную реальность. Нужно только правильно выбрать место и время. Если мечтается о Кубе, солнечном острове свободы, то можно запросто провести вечер по-кубински.
Культурная программа на октябрь 2009 Санкт-Петербург, октябрь 2009 г. 12 октября во всём испаноязычном мире отмечается День Испанидад, посвященный открытию Америки. В Испании - Национальный праздник. В связи с этим в Центре ADELANTE октябрь традиционно посвящается Испании. В течение всего месяца мы приглашаем тебя узнавать еще лучше эту замечательную страну: ее музыку, ее кинематограф, ее традиции. Празднуй вместе с нами...
Граффити-хостел Гуляли вчера по городу, дошли до любимой Новой Голландии и увидели это чудное здание. В конце лета его раскрасили в стиле Мондриана. А внутри этой архитектурной достопримечательности современного города расположен очень милый мини-отель под название «Граффити».
Центр ADELANTE на Невском 54! У нашего нового места богатая история, вот что мы нашли на сайте http://walkspb.ru/zd/nevskiy54.html:На участке дома № 54/3 по Невскому проспекту в 1740х годах архитектором Главной полицмейстерской канцелярии П.А. Трезини был построен собственный дом. Вскоре участок был выкуплен графом И.И. Шуваловым. В 1750–1751 годах по проекту С.И. Чевакинского здание было расширено и надстроено.
Культурная программа центра ADELANTE в сентябре 2009 l Не забудь записаться на мероприятия по телефону 600-1880
Клуб 7 Семерка - наиболее интересное и загадочное из основных чисел, куда ни глянь, одна магия: семь дней творения Вселенной, семь цветов радуги, семь чудес света, в конце концов семь нот и символ удачи практически у всех народов мира. В сентябре Петербургу откроется еще одна семерка - новый клуб на Полтавской, 7, вместимостью 700 человек.
Клуб 7 Семерка - наиболее интересное и загадочное из основных чисел, куда ни глянь, одна магия: семь дней творения Вселенной, семь цветов радуги, семь чудес света, в конце концов семь нот и символ удачи практически у всех народов мира. В сентябре Петербургу откроется еще одна семерка - новый клуб на Полтавской, 7, вместимостью 700 человек.
Мозаичный двор на Фонтанке Недавно я открыла для себя чудо-двор!И теперь я хочу открыть его для вас, Господа!)Нет я не преувеличиваю , это и в правду чудесный дворик, сделанный из мозайки. Из цветных стеклышек в нем все!!И скульптуры и стены, и дорожки, и даже скамейки с детской площадкой. Это двор Малой Академии Искусств, ученики и преподаватели которой день за днем украшают свое помещение и территорию рядом с...
Что такое ETOLETO в RB? Этим летом интересное в ночной жизни можно искать в Royal Beach. В агентстве Modul Pro приготовили множество идей, как в этом году оставить на клубной карте города много пестрых следов своими знаменитыми мероприятиями. Чтобы иметь исчерпывающее представление о том, чем занимается компания летом, попробуйте вспомнить:
Программа «Большой Эрмитаж» Программа «Большой Эрмитаж» была разработана для осуществления реконструкции большого музейного комплекса. Она предполагает приспособление большой части исторических зданий района Дворцовой площади Санкт-Петербурга для целей музейного просвещения, музейного досуга и развлечения, где галереи и лекционные залы будут сочетаться с музейными кафе и ресторанами, интернет-центрами.
Финляндия. Когда Финны отдыхают? Мнение финнов относительно того, чем стоит заняться в выходные, достаточно сильно разнится с тем, что на этот счет думает большинство людей в мире, а особенно жители России.