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На фестивале фейерверков «Ростех» представят водное шоу со струями пламени

Для этого на Москве-реке разместят 120 музыкальных фонтанов и фаер-машины

На фестивале фейерверков «Ростех» представят водное шоу со струями пламени
Для этого на Москве-реке разместят 120 музыкальных фонтанов и фаер-машины

В августе в Братеевском парке пройдет международный фестиваль фейерверков

Участие в шоу примут восемь стран

В августе в Братеевском парке пройдет международный фестиваль фейерверков
Участие в шоу примут восемь стран

К фестивалю фейерверков в Братеевском парке установят робота «Юрий Долгорукий» (обновлено)

Фестиваль пройдет 19 и 20 августа

К фестивалю фейерверков в Братеевском парке установят робота «Юрий Долгорукий» (обновлено)
Фестиваль пройдет 19 и 20 августа

В августе в Москве состоится фестиваль фейерверков «Ростех»

Он пройдет в Братеевском парке на юге столицы

В августе в Москве состоится фестиваль фейерверков «Ростех»
Он пройдет в Братеевском парке на юге столицы

Братеевский парк открылся после реконструкции

В парке было создано 24 гектара газонов и разбито 32 цветника общей площадью 2,2 тысячи квадратных метров

Братеевский парк открылся после реконструкции
В парке было создано 24 гектара газонов и разбито 32 цветника общей площадью 2,2 тысячи квадратных метров

Международный фестиваль фейерверков пройдёт в Москве 23 и 24 июля

Выступления участников фестиваля посвящены кинематографу

Международный фестиваль фейерверков пройдёт в Москве 23 и 24 июля
Выступления участников фестиваля посвящены кинематографу