На фестивале фейерверков «Ростех» представят водное шоу со струями пламени
Для этого на Москве-реке разместят 120 музыкальных фонтанов и фаер-машины
На фестивале фейерверков «Ростех» представят водное шоу со струями пламени Для этого на Москве-реке разместят 120 музыкальных фонтанов и фаер-машины
В августе в Братеевском парке пройдет международный фестиваль фейерверков
Участие в шоу примут восемь стран
В августе в Братеевском парке пройдет международный фестиваль фейерверков Участие в шоу примут восемь стран
К фестивалю фейерверков в Братеевском парке установят робота «Юрий Долгорукий» (обновлено)
Фестиваль пройдет 19 и 20 августа
К фестивалю фейерверков в Братеевском парке установят робота «Юрий Долгорукий» (обновлено) Фестиваль пройдет 19 и 20 августа
В августе в Москве состоится фестиваль фейерверков «Ростех»
Он пройдет в Братеевском парке на юге столицы
В августе в Москве состоится фестиваль фейерверков «Ростех» Он пройдет в Братеевском парке на юге столицы
Братеевский парк открылся после реконструкции
В парке было создано 24 гектара газонов и разбито 32 цветника общей площадью 2,2 тысячи квадратных метров