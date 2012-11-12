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Разрыв шаблона: Интернет-магазин одежды
Облако знаний
Разрыв шаблона: Интернет-магазин одеждыУспех интернет-проекта зависит от дизайна сайта. H&F с помощью эксперта по юзабилити будет анализировать типичные ошибки в их оформлении. В первом выпуске — модный магазин.
5
Разрыв шаблона: Интернет-магазин одежды
Облако знаний

Разрыв шаблона: Интернет-магазин одежды Успех интернет-проекта зависит от дизайна сайта. H&F с помощью эксперта по юзабилити будет анализировать типичные ошибки в их оформлении. В первом выпуске — модный магазин.

Офис недели (Петербург): Breadhead
Интерьер недели
Офис недели (Петербург): BreadheadОфис в мансарде на Васильевском острове с мотоциклом и столами для пинг-понга и кикера.
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Офис недели (Петербург): Breadhead
Интерьер недели

Офис недели (Петербург): Breadhead Офис в мансарде на Васильевском острове с мотоциклом и столами для пинг-понга и кикера.