Облако знаний
Разрыв шаблона: Интернет-магазин одеждыУспех интернет-проекта зависит от дизайна сайта. H&F с помощью эксперта по юзабилити будет анализировать типичные ошибки в их оформлении. В первом выпуске — модный магазин.
Облако знаний
Разрыв шаблона: Интернет-магазин одежды Успех интернет-проекта зависит от дизайна сайта. H&F с помощью эксперта по юзабилити будет анализировать типичные ошибки в их оформлении. В первом выпуске — модный магазин.
Интерьер недели
Офис недели (Петербург): BreadheadОфис в мансарде на Васильевском острове с мотоциклом и столами для пинг-понга и кикера.
Интерьер недели