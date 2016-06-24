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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Продажа Dribbble, реальная стоимость Oculus VR и снег от Nissan

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Продажа Dribbble, реальная стоимость Oculus VR и снег от Nissan

Путина назвали одной из главных угроз стабильности мира в 2017 году

Также эксперты опасаются поведения Трампа и выборов в Евросоюзе

Путина назвали одной из главных угроз стабильности мира в 2017 году

«Страна фактически раскололась»: Британцы — о выходе страны из Евросоюза
«Страна фактически раскололась»: Британцы — о выходе страны из Евросоюза The Village узнал у живущих в России граждан Британии, что они думают об итогах референдума
«Страна фактически раскололась»: Британцы — о выходе страны из Евросоюза

«Страна фактически раскололась»: Британцы — о выходе страны из Евросоюза
The Village узнал у живущих в России граждан Британии, что они думают об итогах референдума

Владимир Путин — о последствиях Brexit для Европы

По мнению Путина, решение Великобритании о выходе из ЕС связано с размыванием национальных границ

Владимир Путин — о последствиях Brexit для Европы

Что будет с валютой после выхода Британии из ЕС
Что будет с валютой после выхода Британии из ЕС The Village узнал у экспертов, как изменятся курсы валют и ситуация в экономике из-за Brexit
Что будет с валютой после выхода Британии из ЕС

Что будет с валютой после выхода Британии из ЕС
The Village узнал у экспертов, как изменятся курсы валют и ситуация в экономике из-за Brexit

Чего российские политики ждут от выхода Великобритании из Евросоюза

Предполагается, что Brexit обернётся для России ослаблением санкций и новыми экономическими потрясениями

Чего российские политики ждут от выхода Великобритании из Евросоюза