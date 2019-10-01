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«Делимобиль» начнет поощрять аккуратных водителей

Им станут доступны новые модели автомобилей

«Делимобиль» начнет поощрять аккуратных водителей
Им станут доступны новые модели автомобилей