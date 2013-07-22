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Новости

ФНС исключила Британские Виргинские острова из черного списка офшоров

Это означает, что страна готова обмениваться информацией с ФНС либо уже делает это

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Новости

ФНС исключила Британские Виргинские острова из черного списка офшоров Это означает, что страна готова обмениваться информацией с ФНС либо уже делает это

Острова доброй воли: Чем живут популярные страны-офшоры
Менеджмент
Острова доброй воли: Чем живут популярные страны-офшорыHopes & Fears составил краткий географический гид по юрисдикциям с низким налогообложением. В список попали крошечные, но очень популярные среди предпринимателей страны.
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Острова доброй воли: Чем живут популярные страны-офшоры
Менеджмент

Острова доброй воли: Чем живут популярные страны-офшоры Hopes & Fears составил краткий географический гид по юрисдикциям с низким налогообложением. В список попали крошечные, но очень популярные среди предпринимателей страны.

Новости

Офшоры предложили Минфину обмениваться информацией

Британские Виргинские острова, Джерси, Бермуды и остров Мэн сами обратились к российскому Минфину с предложением обмениваться налоговой информацией

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Новости

Офшоры предложили Минфину обмениваться информацией Британские Виргинские острова, Джерси, Бермуды и остров Мэн сами обратились к российскому Минфину с предложением обмениваться налоговой информацией

Новости

Миллиардер Ричард Брэнсон решил переехать из Британии на Виргинские острова

Предполагается, что основной причиной для переезда могло послужить желание уйти от высоких налогов: принадлежащий Брэнсону остров находится в офшорной зоне

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Новости

Миллиардер Ричард Брэнсон решил переехать из Британии на Виргинские острова Предполагается, что основной причиной для переезда могло послужить желание уйти от высоких налогов: принадлежащий Брэнсону остров находится в офшорной зоне

Цифровой пароход: Почему в России больше не появятся «Яндекс» и «ВКонтакте»
Hopes & Fears
Цифровой пароход: Почему в России больше не появятся «Яндекс» и «ВКонтакте»Появление хакерских команд, способных конкурировать с глобальными компаниями, возможно только в свободном интернете. Основатель Look At Media Алексей Амётов объясняет, почему это обязательное условие.
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Цифровой пароход: Почему в России больше не появятся «Яндекс» и «ВКонтакте»
Hopes & Fears

Цифровой пароход: Почему в России больше не появятся «Яндекс» и «ВКонтакте» Появление хакерских команд, способных конкурировать с глобальными компаниями, возможно только в свободном интернете. Основатель Look At Media Алексей Амётов объясняет, почему это обязательное условие.