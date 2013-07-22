Новости
ФНС исключила Британские Виргинские острова из черного списка офшоров
Это означает, что страна готова обмениваться информацией с ФНС либо уже делает это
Новости
ФНС исключила Британские Виргинские острова из черного списка офшоров Это означает, что страна готова обмениваться информацией с ФНС либо уже делает это
Менеджмент
Острова доброй воли: Чем живут популярные страны-офшорыHopes & Fears составил краткий географический гид по юрисдикциям с низким налогообложением. В список попали крошечные, но очень популярные среди предпринимателей страны.
Менеджмент
Острова доброй воли: Чем живут популярные страны-офшоры Hopes & Fears составил краткий географический гид по юрисдикциям с низким налогообложением. В список попали крошечные, но очень популярные среди предпринимателей страны.
Новости
Офшоры предложили Минфину обмениваться информацией
Британские Виргинские острова, Джерси, Бермуды и остров Мэн сами обратились к российскому Минфину с предложением обмениваться налоговой информацией
Новости
Офшоры предложили Минфину обмениваться информацией Британские Виргинские острова, Джерси, Бермуды и остров Мэн сами обратились к российскому Минфину с предложением обмениваться налоговой информацией
Новости
Миллиардер Ричард Брэнсон решил переехать из Британии на Виргинские острова
Предполагается, что основной причиной для переезда могло послужить желание уйти от высоких налогов: принадлежащий Брэнсону остров находится в офшорной зоне
Новости
Миллиардер Ричард Брэнсон решил переехать из Британии на Виргинские острова Предполагается, что основной причиной для переезда могло послужить желание уйти от высоких налогов: принадлежащий Брэнсону остров находится в офшорной зоне
Hopes & Fears
Цифровой пароход: Почему в России больше не появятся «Яндекс» и «ВКонтакте»Появление хакерских команд, способных конкурировать с глобальными компаниями, возможно только в свободном интернете. Основатель Look At Media Алексей Амётов объясняет, почему это обязательное условие.
Hopes & Fears